La modifica al regolamento di Sanremo per Geolier: Amadeus risponde, il testo

Amadeus ha ammesso in conferenza stampa di avere cambiato il regolamento per far entrare in gara Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’. “Come mai è stata ammessa anche se è tutta in napoletano?” – chiedono i giornalisti facendo riferimento alla regola che prevede l’ammissione di testi con solo delle frasi in dialetto ma non l’intero testo.

“Ho scritto il regolamento e me lo sono cambiato” dice candidamente ‘Ama’. Fiorello lo prendo in giro e lui sintetizza: “Ho stabilito che quella canzone potesse entrare nei trenta”.

Amadeus sul testo in napoletano di Geolier: ‘Come mai è stato ammesso? Ho cambiato il regolamento’

Sul ritorno del napoletano al Festival di Sanremo grazie alla presenza di Geolier, Amadeus ha risposto: “C’è un movimento nuovo napoletano, di rapper bravi, ma è un movimento che non è importante solo per Napoli ma per tutta Italia, non c’è giovane che non conosca Geolier. “Ho fatto il militare a Sangiorio a Cremano e mia moglie è napoletana e io conosco il napoletano, sono facilitato”. Di seguito il testo del brano che l’artista napoletano eseguirà a Sanremo 2024.

“I p’ me, tu p’ te” – Geolier – Testo

di D. Simonetta – P. Antonacci – E. Palumbo – M. Zocca –

D. Simonetta – G. Petito – D. Totaro – F. D’Alessio

Ed. Eclectic Music Publishing/Thaurus Publishing/Golden Boys/ Nuova Nassau/Music Union/Management33 Music/ Wonder Manage/Studio Uno Sound – Milano

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te