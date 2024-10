La Talpa, Diletta Leotta presenta il cast e annuncia novità: ‘Programma tridimensionale’

Un format che torna in onda dopo 16 anni e tanti annunci e slittamenti. La Talpa tornerà in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity con Diletta Leotta alla conduzione. Nel corso della puntata di Verissimo del 20 ottobre l’inviata Dazn ha presentato il cast e anticipato alcune novità del reality show.

La Talpa torna in televisione dopo 16 anni, andrà in onda su Mediaset Infinity e Canale 5

“Non sto più nella pelle. Il cast è bellissimo e La Talpa è un gioco meraviglioso, un programma tridimensionale. C’è una parte di spionaggio dove tutti si trasformano in detective per capire chi è la talpa, poi c’è una parte di azione pure perché hanno fatto delle cose che non potete immaginare, missioni e prove al limite dell’essere umano e della sopportazione. Poi c’è una parte più umana ed emotiva, poi ho avuto modo di conoscerli” – ha riferito la conduttrice.

“C’è tanta innovazione, sarà bellissimo. Questa tridimensionalità la portiamo anche in video perché non ci sarà uno studio. Ci sarà la corte delle spie e la villa delle spie dove loro vivono e quindi c’è anche il reality, la parte in cui interagiscono tra di loro. Poi la corte delle spie dove si interagisce con me e soprattutto con il test finale con gli eliminati. Chi risponde a più domande sbagliate sull’identità della talpa va fuori” – ha aggiunto Diletta Leotta.

I concorrenti: da Marina La Rosa al duo Peparini-Muller

Sono dieci i concorrenti che parteciperanno a La Talpa. Di seguito il cast completo: Andrea Preti (attore), Ludovica Frasca (ex velina e opinionista), Elisa Di Francisca (campionessa olimpica scherma Londra 2012), Orian Ichaki (modella, attrice e Madre Natura Ciao Darwin), Lucilla Agosti (attrice), Marina La Rosa (opinionista e attrice), Marco Melandri (campione del mondo classe 250 motociclismo), Alessandro Egger (modello e attore), Gilles Rocca (attore e imprenditore), e infine la coppia formata da Veronica Peparini (ballerina, coreografa e insegnante) e Andreas Muller (ballerino), che parteciperà come un unico concorrente. Non c’è ancora la data ufficiale della prima puntata ma stando alle indiscrezioni il reality dovrebbe partire dopo la fine di Temptation Island. L’unica certezza è che la finale andrà in onda su Canale 5.