Leonardo Pieraccioni, ironia e sfogo dopo la multa con il Velocar a Firenze: ‘Un’entità astratta’

Con ironia e sarcasmo si è sfogato su Facebook dopo aver ricevuto una multa a Firenze con il Velocar. Leonardo Pieraccioni è una delle ‘vittime’ di uno dei quattro dispositivi installati nel capoluogo toscano nell’aprile 2022 per monitorare le strade con limite di 50km/h.

“Non me la meritavo troppo: andavo a 58 all’ora, me l’hanno fatta per aver sforato di 3 km. Ma poco importa, ho sbagliato e la pagherò. Voi sapete come funziona il velocar? Quanto dura? Prima sapevi che c’era il bussolotto, tu rallentavi e sapevi che quella era la linea da non superare. È un’entità astratta” – ha scherzosamente affermato l’attore.

“C’è chi dice che duri per trenta metri, mio ​​zio è convinto che una volta che entri in questa bolla cosmica che è il Velocar, lui ti segue fino a casa. Addirittura prima di andare a dormire lo saluta, tipo The Truman Show. Quando ti prende e quando lascia questo Velocar?” – ha chiosato Leonardo Pieraccioni.

Rispetto agli autovelox, i Velocar hanno in dotazione telecamere di ultima generazione e sono montati su dei pali. Attraverso un fascio di laser sono in grado di calcolare la velocità dei mezzi a distanza di 30 metri circa. Inutile rallentare in corrispondenza dell’apparecchio: sarà troppo tardi.