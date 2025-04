Angela Melillo rompe il silenzio sulla lite con Matilde Brandi: ‘Non è vero che non ci parliamo’

Angela Melillo e Matilde Brandi con Carlo Conti

Un’amicizia storica nel mondo dello spettacolo rischia di concludersi sotto i riflettori. Matilde Brandi e Angela Melillo, entrambe protagoniste dello show “Ne vedremo delle belle“, hanno mostrato segni evidenti di rottura nelle ultime settimane. Tutto è venuto a galla durante le recenti puntate del programma “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, dove entrambe sono intervenute per raccontare le rispettive versioni dei fatti.

Matilde: ‘Un’amica vera non si comporta così’

È stata Matilde a rompere il silenzio, lasciando intendere un profondo disappunto per un episodio che ha minato il loro rapporto. “Non voglio dire troppo – ha detto in diretta – ma per me è stata una mancanza di rispetto. Un’amica non agisce in quel modo”. Nessun riferimento diretto, ma le sue parole hanno lasciato intendere che l’amica avrebbe lavorato con una persona a lei sgradita. “Non si tratta di uomini, né di ballo o extension – ha aggiunto – ma di rispetto”.

Angela Melillo chiarisce: ‘Non ho interrotto l’amicizia’

La replica di Angela Melillo è arrivata subito, sempre nello studio della Balivo. “Non è vero che io e Matilde non ci parliamo – ha spiegato – ma se ho deciso di collaborare con una persona che magari a lei non va a genio, questo non può bastare a cancellare anni di amicizia”. Senza fare nomi, Melillo ha fatto riferimento alla stylist Rossella Erra, suggerendo che sia lei la causa scatenante del malinteso per una battuta fatta durante Citofonare Rai 2.

Una crisi, non una fine?

La showgirl ha ribadito di dare grande valore ai rapporti umani e ha chiarito di preferire i chiarimenti in privato, non in TV o sui social. “Quando c’è qualcosa da chiarire lo si fa con chi è coinvolto. Altrimenti diventa solo gossip”. Nonostante le voci e le tensioni, Angela ha lasciato aperta la porta a una riconciliazione. Forse non tutto è perduto.