Loredana Errore a Ora o mai più, il dramma dopo il successo ad Amici: ‘Le gambe non si muovevano’

Loredana Errore con Marco Liorni e Marco Masini

Loredana Errore, una delle protagoniste della nuova edizione di Ora o Mai Più, è tornata sotto i riflettori, pronta a raccontare non solo la sua carriera musicale, ma anche le sfide personali che l’hanno segnata. Divenuta famosa grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nella stessa edizione di Emma Marrone e Stefano De Martino (chiuse al 2° posto), la cantante ha vissuto un percorso intenso e ricco di emozioni. Biagio Antonacci la ribattezzò la “Ragazza occhi cielo” che diventerà anche il titolo di singolo ed EP scritti dal cantautore.

Loredana Errore, a Ora o mai più la nuova sfida della Ragazza occhi cielo

Il successo ad Amici Ricordando gli anni del talent show, Loredana descrive quel periodo come un mix di euforia e difficoltà: «È stato un periodo di montagne russe in cui è arrivato tutto e subito. Soprattutto, non me la sono vissuta benissimo perché avevo delle cose mie che non avevo ancora messo a fuoco», ha confessato. Nonostante il successo ottenuto, la cantante ha affrontato anche momenti di insicurezza e introspezione.

Il drammatico incidente Nel 2013, la vita di Loredana ha subito una svolta drammatica. Il 4 settembre, mentre si stava dirigendo a casa dopo un concerto in provincia di Agrigento, un incidente stradale ha cambiato tutto: «C’era una pioggia battente, ho dato un colpo di sterzo e l’auto si è cappottata. Ho visto il mondo al contrario» – racconta. Le conseguenze furono devastanti.

«Ho subito preso coscienza che le mie gambe non si muovevano; si muovevano solo gli occhi e la testa. I medici mi dissero che solo la caparbietà avrebbe potuto rimettermi in piedi, perché ero immobilizzata all’80%». Un momento di grande difficoltà fisica ed emotiva, che ha richiesto forza e determinazione.

L’auto di Loredana Errore dopo l’incidente

Una vita stravolta Solo anni dopo, nel corso di un’intervista con Caterina Balivo, Loredana ha trovato la forza di raccontare apertamente l’accaduto: «Stavo guidando sotto una pioggia battente. Non sono riuscita a evitare una curva e una macchina che sopraggiungeva. Non ho potuto fermare la macchina. A un tratto non ho sentito più nulla». Quell’incidente è stato un punto di svolta, costringendola a rivedere le sue priorità e a lavorare duramente per riprendersi.

Un nuovo capitolo Nonostante tutto, Loredana non si è mai arresa. Con la determinazione che l’ha sempre contraddistinta, ha affrontato la lunga riabilitazione, trovando nel ritorno alla musica una fonte di motivazione e speranza. Ora, la cantante guarda avanti con fiducia, pronta a condividere il suo talento e la sua storia con il pubblico di Ora o Mai Più. Al termine della prima puntata, in onda sabato 11 gennaio, Loredana Errore, seguita dal tutor Marco Masini, ha chiuso al sesto posto con la vittoria che è andata a Matteo Amantia mentre Pierdavide Carone ha conquistato l’apprezzamento dei social.