Mariotto a Verissimo: ‘A Ballando si sono arrabbiati, poi hanno fatto il 29%’

Mariotto a Verissimo

Il futuro a Ballando con le stelle? “Voglio giudicare ancora balletti, poi vediamo, dipende dal Signore. Non è detto che mi chiamino dopo quello che è successo. E poi ci sono progetti futuri”. – parola di Guillermo Mariotto che, ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, su Canale 5, torna sul caso che lo ha visto protagonista nelle ultime puntate dello show di Rai1, con l’abbandono dello studio in diretta e il forfait alla finale.

Mariotto e il suo futuro a Ballando con le stelle: ‘Non è detto che mi chiamino dopo quello che è successo’

“Cosa è successo? Nella mia vita è successo qualcosa, sui social e in tv sono successi cose che non ho visto. Non guardo la tv, non guardo i social. Mi è dispiaciuto che altri attorno a me hanno sofferto. Ma nella sputacchiera gigantesca dei social tutto va via” – spiega lo stilista. Quando alle accuse di presunte molestie ai danni di un ballerino, “mi sono offeso? No, era talmente palese che fosse una bugia”.

Mariotto ricostruisce poi la serata in cui ha abbandonato lo studio: “Era sabato. Il lunedì dovevano partire 17 abiti di alta moda (per la casa reale saudita, nda). Se non consegni, ti tagliano la testa. Si lavorava di notte pur di essere pronti, in 70 anni di vita della maison non è mai capitato che abbiamo saltato una consegna”.

A un certo punto un messaggio lo avvisa che si era sentita male la premiere della casa di moda: “Ero tesissimo, quando lo stress aumenta io vomito come Linda Blair nell’Esorcista. Io faccio lo stilista di alta moda, quello è il mio primo mestiere». Di qui la decisione di allontanarsi, durante la performance di Amanda Lear.

L’uscita di scena per il malore della premiere: ‘Amanda mi ha detto aggrappati alle mie piume’

“Ho detto ad Amanda che dovevo uscire per andare all’atelier, lei mi ha detto ‘attaccati alle mie piume’. Dovevo correre a vedere cos’era successo, non mi fermava nessuno, In trasmissione mancavano cinque ballettini dopo 19 anni di balletti, per cinque balletti che non giudico non doveva crollare il mondo, e invece è crollato il mondo Si sono così arrabbiati, ma poi hanno fatto il 29%. Nella puntata successiva mi sono presentato, hanno tardato a farmi entrare, faceva parte del gioco”.

Come se non bastasse, in quei giorni ha subito anche un infortunio al ginocchio: “Mi fa ancora male, è gonfio”. Poi i progetti futuri. “Un album che sto per lanciare come cantante e musicista, vorrei cantare una cover con Luca Dirisio a Sanremo, vorrei fare tremila cose nuove, non solo fare il giudice dei balletti, voglio anche essere giudicato”.