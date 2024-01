Loretta Goggi si toglie un sassolino dalla scarpa con Alessandra Amoroso e cita Jurman

A distanza di 15 anni Loretta Goggi si è tolta un sassolino dalla scarpa con Alessandra Amoroso. Durante la puntata del 27 gennaio di Tali e quali show, condotto da Carlo Conti, una giovane anconetana, Cecilia Sordoni, si è cimentata nell’imitazione di Alessandra Amoroso interpretando il brano Comunque Andare.

Loretta Goggi, stoccata ad Alessandra Amoroso dopo l’imitazione a Tali e quali show

Al termine della performance Loretta Goggi ha riferito che le è mancata la “voce un po’ schiacciata” dell’artista. “Nelle parti alte ci sei stata, truccata molto bene”. Poi ha ricordato un episodio di quando Alessandra Amoroso era allieva di Amici piazzando una stoccata. “Mi sono ricordata quando ad Amici le hanno chiesto di interpretare Maledetta Primavera con Jurman che era il suo insegnante e che lei ha fatto…”.

‘Mi sono ricordata della faccia che fece quando ad Amici le chiesero di interpretare Maledetta Primavera’

La giudice di Tali e quali ha mostrato la faccia tutt’altro che entusiasta della cantante che ha comunque eseguito il brano di Loretta Goggi. “Del resto una che vuole fare Etta James, Anastacia e poi le chiedono di fare Maledetta primavera. Non ti dico come l’ha cantata… Non lo so come l’ha cantata però l’ha cantata” – ha chiosato il giudice di Tali e quali show.