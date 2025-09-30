Notizie Audaci

Luca Calvani sposa Alessandro dopo 10 anni di fidanzamento: chi era presente del Grande Fratello

Le nozze tra natura e autenticità

Il 29 settembre, tra i colori caldi delle colline toscane, Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno coronato dieci anni d’amore con un matrimonio che ha unito eleganza e semplicità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della Fattoria Paterno, immersa nel cuore del Chianti, un luogo che rappresenta perfettamente lo spirito della coppia: autentico, rustico e accogliente.

L’attore, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e il compagno hanno scelto tonalità autunnali per i loro abiti: Calvani con un completo sabbia e cravatta marrone, Franchini con un elegante due pezzi color crema.

Una festa intima ma indimenticabile

La celebrazione si è svolta al tramonto, con candele e luci soffuse che hanno reso magica l’atmosfera. Dopo la cerimonia, gli invitati hanno preso parte a una cena sotto le stelle, caratterizzata da un clima intimo e raccolto.

Non sono mancati momenti divertenti: i due sposi si sono cimentati in una sfida culinaria impastando la pizza, un gesto simbolico di condivisione e leggerezza che ha strappato sorrisi a tutti i presenti.

Amici e affetti speciali

Accanto a parenti e alla figlia di Calvani, Bianca, la coppia ha voluto con sé anche alcuni volti noti del reality che ha reso celebre l’attore. Alla festa hanno partecipato Stefania Orlando, Amanda Lecciso, e la coppia Helena Prestes e Javier Martinez. Assente, invece, Jessica Morlacchi, con la quale Calvani aveva instaurato un rapporto speciale all’interno della casa, un’assenza che non è passata inosservata.

Immancabili anche i loro inseparabili bassotti, già protagonisti durante l’avventura televisiva di Luca.

Dal coming out al “sì” per sempre

La storia tra Calvani e Franchini è iniziata nel 2016 e, come ogni grande amore, ha affrontato alti e bassi. L’attore ha vissuto anche una fase importante della sua vita con Francesca Arena, madre di sua figlia, prima di fare coming out nel 2022.

Oggi i due condividono non solo la vita privata, ma anche la gestione de Le Gusciane, una cascina toscana trasformata in un rifugio di bellezza e tranquillità, dove natura e ospitalità si fondono.

Le parole dello sposo

Sono orgoglioso di essermi accettato per quello che sono. Ho imparato ad amare le piccole cose: la magia sta nella normalità”, ha raccontato Calvani.

Un pensiero che racchiude perfettamente lo spirito delle nozze: un matrimonio elegante ma autentico, capace di mettere al centro non l’apparenza, ma i sentimenti.

Una promessa di vita insieme

La serata si è conclusa tra brindisi, musica e l’immagine simbolica dei due sposi che, dopo aver impastato e cotto la pizza, l’hanno condivisa con i loro ospiti.

Un gesto semplice ma significativo, che riassume l’essenza del loro legame: amore, autenticità e condivisione.

I gieffini presenti alle nozze di Calvani

