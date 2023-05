Luca Onestini e Ivana Mrazova, la foto insieme per smentire tensioni e flirt

Hanno condiviso una foto che li ritrae insieme per smentire i rumors di questi giorni che parlava di un definitivamente allontanamento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. La coppia si era ritrovata nella casa del GF Vip e nella casa più spiata dagli italiani sembrava che si fossero creati i presupposti per un ritorno di fiamma.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono rivisti dopo i rumors dei giorni scorsi: ‘Sorpresa inaspettata’

L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella si sono resi protagonisti anche di un balletto su TikTok dopo aver lasciato il reality ma dopo quella performance non si sono più visti insieme. Onestini ha continuato nelle sue esibizioni social in cui si è mostrato in compagnia di Nicole Murgia. Dall’altra parte sembrava che Ivana Mrazova avesse definitivamente voltato pagina e che stesse frequentando un imprenditore.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono rivisti nelle ultime ore: “Una sorpresa inaspettata” – ha scritto il bolognese che ha riacceso l’entusiasmo dei fan della coppia. Uno scatto con il quale l’a modella l’ex gieffina ha contestualmente smentito presunti flirt. Manca ancora la ‘ciliegina sulla torta’ ma gli aficionados sperano che presto arrivi l’annuncio tanto atteso.