Madonna sorprende con la cover di La Bambola: possibile ritorno a Sanremo sulla scia di Patty Pravo

Pubblicato: 9 Gen, 2026 - ore: 19:04 #La Bambola, #Madonna, #Tony Ozkan
Madonna sorprende tutti con la cover di La Bambola

Madonna, icona mondiale della musica pop, ha pubblicato a sorpresa la cover del celebre brano La Bambola, storico successo di Patty Pravo del 1968. La canzone, cantata in italiano dalla popstar americana, accompagna la nuova campagna pubblicitaria per un profumo di Dolce & Gabbana, attualmente in fase di lancio. Il titolo ufficiale della versione di Madonna è La Bambola (for Dolce & Gabbana – The One).

La clip e le prime reazioni social

Il brano è già disponibile sulle principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music e YouTube, dove ha raccolto oltre 67mila visualizzazioni in poche ore. Curiosamente, sulle piattaforme di streaming la traccia risulta datata 1° ottobre 2025. Nelle scorse ore Madonna ha condiviso sui social anche il video decisamente bollente con il modello cubano Tony Ozkan. Una clip che ha fatto discutere sui social sia l’outfit scelto dalla popstar, con lingerie sexy, ma anche per la performance sinuosa del giovane partner artistico.

Un ritorno a Sanremo tra ipotesi e trattative

L’uscita della cover ha alimentato subito le speculazioni su un possibile ritorno di Madonna a Sanremo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il direttore artistico del festival sta valutando l’opzione, ma diversi tasselli restano da definire, tra cui la compatibilità dell’agenda internazionale della popstar e l’accordo economico, che dovrebbe coinvolgere Rai Pubblicità e Dolce & Gabbana. Un eventuale ritorno di Madonna sul palco italiano diventerebbe un evento senza precedenti, dopo la storica partecipazione in passato e la risonanza mondiale del suo nome.

La storia del brano originale

La Bambola è stato il primo grande successo di Patty Pravo, scritto da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini. Il brano raggiunse immediatamente il primo posto delle classifiche italiane e consolidò la fama dell’artista tra le icone della musica italiana degli anni ’60. La cover di Madonna, oltre a riportare alla luce il classico italiano, aggiunge una nuova dimensione internazionale, grazie alla popstar di origini italiane che riesce a reinterpretare la melodia in chiave contemporanea e sofisticata.

Impatto e aspettative per il futuro

La cover di Madonna non è solo un omaggio a Patty Pravo, ma rappresenta anche una strategia commerciale e promozionale legata a Dolce & Gabbana. L’ipotesi di un’apparizione a Sanremo potrebbe essere confermata nelle prossime settimane, alimentando l’attesa di milioni di fan italiani e internazionali. Lo scenario, se confermato, sancirebbe un legame unico tra moda, musica e cultura pop globale, portando la popstar americana nuovamente sotto i riflettori italiani.

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

