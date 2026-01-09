Andrea Delogu e Nikita Perotti, il gossip non si spegne: ‘Ho 21 anni, non 27’, la verità a La Volta Buona

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Un legame nato sotto i riflettori di Ballando

Il trionfo a Ballando con le stelle non ha spento i riflettori su Andrea Delogu e Nikita Perotti. Al contrario, il successo ha alimentato un gossip che continua a rimbalzare tra social, studi televisivi e commenti dei fan. Durante il programma, la complicità tra la conduttrice e il giovane ballerino aveva fatto sperare in qualcosa di più di una semplice partnership artistica.

Un’intesa evidente, fatta di sguardi, ironia e grande affiatamento, che aveva coinvolto anche i giudici e acceso l’immaginazione del pubblico. Ma fin dall’inizio, Andrea Delogu aveva provato a smorzare le aspettative, sottolineando come la differenza d’età fosse un elemento non trascurabile.

Il nodo dell’età e le voci dal web

Il tema anagrafico è tornato prepotentemente al centro del dibattito nelle ultime settimane. Secondo alcune voci circolate online, Nikita Perotti avrebbe in realtà 27 anni, e non 21 come dichiarato, una discrepanza che avrebbe ridimensionato il divario con Delogu, oggi 43enne.

Per fare chiarezza definitiva, il ballerino ha scelto il palcoscenico televisivo di La Volta Buona. Ospite in studio, Perotti ha messo fine alle speculazioni: “Ragazzi, chiariamo una volta per tutte: io ho 21 anni, sono nato il 18 marzo 2004 e sono un pesciolino”.

Le battute in studio e l’imbarazzo di Nikita

La smentita ufficiale non ha però spento il clima ironico della trasmissione. Tra le risate generali, qualcuno ha scherzato sul fatto che Perotti avrebbe “ringiovanito” o “invecchiato” la propria età a seconda delle circostanze. Un commento, in particolare, ha creato un momento di imbarazzo: l’ipotesi che il ballerino avesse dichiarato 27 anni solo per ridurre simbolicamente la distanza con Andrea Delogu.

Perotti ha incassato con educazione, restando fermo sulla sua versione e mantenendo un profilo composto, senza alimentare ulteriormente le polemiche.

Mariotto benedice la coppia: “Energia perfetta”

A intervenire sul rapporto tra i due è stato anche Guillermo Mariotto, presente in studio. Il giudice storico di Ballando ha rivendicato il proprio ruolo nel successo della coppia: “Erano energeticamente perfetti. Il loro era un amore puro, raro, una sintonia speciale”.

Parole che hanno inevitabilmente riacceso l’entusiasmo dei fan, sempre pronti a leggere tra le righe qualcosa di più di una semplice amicizia.

Sempre più principe🥹✨

(Io come Mariotto🫠)

Pino Insegno mi ha fatto morire dal ridere, ma Nikita con “no no, tu mi freghi” ancor di più✈️😂#delotti pic.twitter.com/md6o6MxnVs — delotti’s era🫠🤍 (@_delotti_) January 9, 2026

Andrea Delogu e il confine sentimentale

Dal canto suo, Andrea Delogu non ha mai cambiato versione. Più volte ha chiarito che il legame con Perotti è profondo, ma non sentimentale. “Il problema non è la differenza d’età, è che Nikita Perotti è proprio piccolo”, aveva dichiarato con ironia già a dicembre, ribadendo il concetto anche in una diretta Instagram con il ballerino.

Nikita, oggi, conferma quella linea: “Per Andrea provo un amore di amicizia, di fratellanza. Le voglio un bene immenso e la ringrazio per tutto”.

Un gossip destinato a continuare

Nonostante le smentite, il pubblico continua a sperare. Perché, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le amicizie più intense sono anche quelle che fanno sognare di più. E Andrea Delogu e Nikita Perotti, almeno per ora, restano una coppia artistica capace di far parlare di sé ben oltre la pista da ballo.