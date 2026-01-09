Annalisa, il tatuaggio della Madonna scatena il web: polemica social e la verità sul tattoo (FOTO)

Annalisa

Il tatuaggio della Madonna e la bufera social

Annalisa torna al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per una nuova hit o per un’esibizione live. A far discutere è un post pubblicato su Instagram, dove la cantante appare con un vistoso tatuaggio raffigurante il busto della Madonna, posizionato al centro del décolleté. A corredo delle immagini, una didascalia volutamente provocatoria: “Un po’ maschio, un po’ esibizionista”, citazione diretta dei suoi ultimi lavori musicali.

Le foto hanno immediatamente acceso il dibattito sui social. In molti hanno giudicato la scelta eccessiva, irrispettosa o addirittura “tamarra”, mentre altri hanno difeso l’artista parlando di libertà espressiva e coerenza artistica.

Tra critiche, ironia e citazioni musicali

Tra i commenti più virali spicca quello della pagina “Trash Italiano”, che ironizza chiedendo: “Sei mai stata crocifissa per ingenuità?”, citazione esplicita del brano Esibizionista. La risposta di Annalisa non si è fatta attendere ed è stata altrettanto iconica: “Ho perso il conto amo”, dimostrando ancora una volta autoironia e pieno controllo del personaggio pubblico.

Il botta e risposta ha ulteriormente alimentato la conversazione online, dividendo il pubblico tra chi legge l’operazione come una provocazione studiata e chi come una semplice scelta estetica.

Il dettaglio che cambia tutto: il tatuaggio non è vero

A smorzare la polemica sono stati però i fan più attenti. Diversi utenti hanno fatto notare che il tatuaggio mostrato da Annalisa non è permanente, ma temporaneo, lo stesso già apparso nel videoclip di Maschio e nella scena finale di Esibizionista.

Una fan, Giorgia, ha scritto nei commenti:

“Ma raga è il tatuaggio che aveva nei video di ‘Maschio’ ed ‘Esibizionista’… ovviamente è temporaneo”.

La risposta della cantante è arrivata con un semplice ma eloquente: “Grazie di esistere Giorgina”, confermando di fatto la ricostruzione.

Il tattoo, quindi, non è una novità definitiva, ma parte di una narrazione visiva coerente con l’ultimo progetto artistico dell’artista.

I veri tatuaggi di Annalisa: simboli personali e affettivi

In realtà Annalisa non è nuova ai tatuaggi, anche se quelli autentici sono discreti e carichi di significato. Sulle spalle porta due lettere, la M e la E, iniziali dei genitori Maura ed Elvio. Sull’anulare sinistro, il dito della fede, è tatuata una nota musicale, simbolo del legame indissolubile con la musica.

Dietro l’orecchio sinistro compare un piccolo gattino, chiaro riferimento all’amore per gli animali, mentre sul costato è presente una piuma, tradizionalmente associata al concetto di libertà. Sul polso sinistro, infine, un ramo – di cui non è mai stata chiarita la specie – che molti interpretano come simbolo di pace.

Provocazione consapevole o semplice storytelling pop

Il caso del tatuaggio della Madonna conferma ancora una volta la capacità di Annalisa di dominare il racconto mediatico che la circonda. Tra sacro e pop, provocazione e ironia, l’artista continua a giocare con i simboli, alimentando discussioni senza mai perdere il controllo della propria immagine.

E anche quando il web si divide, Annalisa riesce a trasformare una polemica in un ulteriore capitolo del suo storytelling artistico.