Cristiano Malgioglio annuncerà le nozze a Verissimo, il testimone a sorpresa

Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano

L’annuncio arriverà nel corso della puntata speciale di Verissimo, in onda domenica 26 maggio: Cristiano Malgioglio, volto iconico della musica e della televisione italiana, ha rivelato a Silvia Toffanin che a novembre convolerà a nozze.

‘A novembre mi sposo. La testimone? Alessandra Celentano’

Ad accompagnarlo in studio, tra emozioni e momenti di leggerezza, la sua storica amica Alessandra Celentano, che sarà anche la sua testimone di nozze. La conferma è arrivata in diretta, mentre scorrevano immagini e clip che celebravano l’amicizia tra i due, compresa una scena in cui ballano insieme con ironia e complicità.

Secondo quanto anticipato dal sito SuperGuidaTv.it, Malgioglio non ha voluto svelare molti dettagli: né la data esatta, né il nome del futuro sposo, mantenendo ancora un alone di mistero. L’unico dato certo è che non sarà più single: un cambiamento radicale rispetto a quanto dichiarato solo un anno fa nello stesso programma, quando aveva chiuso la relazione con un compagno turco e affermato di non voler più pensare al matrimonio.

Il coup de théâtre

L’annuncio arriva come un vero colpo di scena. «Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero», aveva detto allora, ridendo. Ma il cuore – si sa – può sempre sorprendere. E così sarà novembre il mese del grande sì.

«Cristiano è un vero artista», ha detto la Celentano, commossa. E anche nei colpi di teatro, Malgioglio si conferma tale.