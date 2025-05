Pino Insegno nella bufera per la battuta su Sinner: ‘Gli auguro un raffreddore’

Pino Insegno

Una battuta di troppo: scoppia la polemica

Pino Insegno è tornato sotto i riflettori in occasione della conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione di Reazione a Catena, al via domenica 8 giugno su Rai 1. Ma il focus mediatico non si è concentrato tanto sul programma, quanto su una frase infelice rivolta a Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale.

Durante l’incontro con i giornalisti, il conduttore ha ironizzato sul possibile impatto del Roland Garros sugli ascolti televisivi del quiz show:

“Spero che Sinner non arrivi in finale… non è che se non fa una finale crolla il mondo… gli auguro un raffreddore, niente di più” – ha detto Insegno che ha fatto riferimento anche ad alcuni avvenimenti sportivi che nella scorsa stagione hanno inciso sull’audience.

I fan di Sinner insorgono: “Battuta fuori luogo”

Le parole hanno suscitato immediate reazioni sui social e tra gli appassionati di sport. In molti hanno ritenuto la battuta poco elegante e irrispettosa, soprattutto nei confronti di un atleta che sta rappresentando l’Italia ai massimi livelli sportivi internazionali.

Sinner, reduce dalla sconfitta in finale agli Internazionali d’Italia contro Carlos Alcaraz e ora atteso al Roland Garros, è considerato non solo un fuoriclasse del tennis, ma un simbolo nazionale. Il riferimento “ironico” a un suo ipotetico raffreddore durante il torneo ha fatto storcere il naso anche a chi, di solito, difende l’umorismo pungente di Insegno.

L’intento ironico e la difesa del conduttore

Dietro la battuta, Insegno voleva evidentemente sottolineare le difficoltà di fare ascolti quando in tv ci sono eventi sportivi globali. “Andavamo in onda contro partite, Coppa Davis, salto in alto… e lo share aveva sempre il 2 davanti”, ha ricordato, rivendicando la tenuta del programma anche in contesti competitivi.

Tuttavia, il tono è sembrato a molti inopportuno, specie in un momento in cui la figura di Sinner è al centro della scena non solo sportiva, ma anche sociale e culturale.

Ritorno in tv con polemica

La nuova stagione di Reazione a Catena segna il ritorno di Insegno alla guida del programma, dopo una passata edizione accolta con ascolti altalenanti e critiche. La battuta su Sinner rischia ora di offuscare il lancio del format estivo di Rai 1, che si troverà in concorrenza diretta proprio con il Roland Garros – dove Sinner debutterà lunedì 27 maggio contro Arthur Rinderknech.

Sui social è già scontro: tra ironia e indignazione

Sui social network si è aperto un vero e proprio dibattito: c’è chi difende Insegno parlando di semplice sarcasmo fraintendibile, e chi invece accusa il conduttore di scarsa sensibilità. L’hashtag #Sinner è schizzato in tendenza su X (ex Twitter), spesso accompagnato da commenti critici verso l’uscita del presentatore