Manuel Bortuzzo a Verissimo: a 17 anni la denuncia che cambiò la sua vita, Lulù, il nuovo amore

Manuel Bortuzzo e la fidanzata Costanza

Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore dopo la burrascosa love story con Lulù Selassié con strascichi giudiziari. Il nuotatore paralimpico, bronzo a Parigi 2024, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato ospite della puntata di sabato 11 gennaio di Verissimo.

Manuel Bortuzzo: ‘A 17 anni costretto a trasferirmi a Roma per aver denunciato una molestia’

Durante l’intervista il nuotatore ha rivelato un episodio sconosciuto ai più, avvenuto quando aveva solo 17 anni. “Mi sono trasferito a Roma perché avevo assistito a una molestia nel centro in cui mi allenavo” – ha raccontato a Silvia Toffanin. “Ho deciso di denunciare ciò che era accaduto, ma questo ha comportato il mio allontanamento da tutte le piscine del Veneto. È stata una scelta che mi ha cambiato la vita, ma rifarei tutto, perché credo di aver fatto

Un racconto che mette in luce il coraggio di Manuel Bortuzzo che nella Capitale ha vissuto poi l’episodio che ha segnato la sua vita. A febbraio sarà il quinto anniversario. Proprio su quella tragedia che lo ha costretto su una sedia a rotelle, Manuel ha riflettuto con compostezza e forza: “Sono passati cinque anni, ma non smetto di guardare avanti”.

Nella vita del nuotatore c’è Costanza Di Stefano

Oggi, il campione guarda al futuro con speranza e gratitudine, grazie alla relazione con Costanza Di Stefano, una persona che ha definito “speciale”. Con parole piene di affetto, Manuel ha raccontato: “Sono innamorato, lo posso dire. Ho conosciuto una persona meravigliosa che mi permette di essere me stesso, mi fa divertire e mi ha fatto ricredere nell’amore. Il nostro rapporto si basa sulla completa sincerità, sappiamo tutto l’uno dell’altra e non ci sono sorprese. Lei rispetta i miei spazi e sa come starmi vicino.” Costanza l’ha sorpreso con un videomessaggio mandato durante la puntata di Verissimo. “Non vedo l’ora di vederti”.

Il capitolo chiuso con Lulù

Durante l’intervista, non poteva mancare un riferimento alla vicenda giudiziaria che coinvolge la sua ex fidanzata, Lulù Selassié, accusata di stalking nei suoi confronti. Manuel, pur evitando di entrare nei dettagli, ha condiviso il suo rammarico: “Non posso dire molto, ma mi dispiace profondamente per questa situazione. Quando una relazione finisce, ci si augura sempre il meglio per l’altra persona. Questo è stato un fallimento per entrambi, ma ora voglio pensare solo a me stesso e al mio futuro.” Prossimo obiettivo i Mondiali di nuoto di Singapore.