Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, lo scatto che conferma il ritorno di fiamma (FOTO)

Negli ultimi mesi i rumors su un loro avvicinamento si erano intensificati. Ora l’indizio social che infiamma la fandom, i fairylu, che avevano sostenuto Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Lulù Selassiè pubblica uno scatto e infiamma il web

Dopo la burrascosa fine della relazione a colpi di comunicati stampa e repliche social, il nuotatore e la principessa sono tornati insieme. Nello scatto pubblicato dalla 25enne si vedono due mani che si stringono e si intravvedono le labbra dell’ex gieffina ma i tatuaggi non lasciano dubbi.

Nei mesi scorsi Alessandro Rosica aveva riferito dalle sue pagine social che erano tornati a frequentarsi e che si vedevano in determinati orari per sfuggire ai paparazzi. Ora la coppia ha fatto un primo passo e non è da escludere che a breve non decidano di uscire definitivamente allo scoperto.

Il tatuaggio non lascia dubbi sul ritorno di fiamma, resta freddo il rapporto con la famiglia di Manuel Bortuzzo

Ci sono da superare ancora le perplessità della famiglia di Manuel Bortuzzo con papà Franco che non aveva risparmiato stoccate alla principessa anche durante l’esperienza al GF Vip dove era nata la love story. Secondo Alessandro Rosica, nonostante il ritorno di fiamma, la freddezza resta e forse anche per questo i due giovani hanno scelto di restare lontano dalla luce dei riflettori.