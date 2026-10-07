Manuela Arcuri e il principe Pallavicino, il gossip corre a Parigi: dalla Fondazione al viaggio insieme

Il principe Pallavicino e Manuela Arcuri

Prima Montecarlo, poi Parigi. È la sequenza degli avvistamenti a far crescere il gossip intorno a Manuela Arcuri e al principe Domenico Antonio Pallavicino, fotografati nuovamente insieme dopo il primo incontro finito sotto i riflettori. Nessuna conferma di una relazione da parte dei diretti interessati, ma le nuove immagini hanno riacceso le indiscrezioni sulla natura del loro rapporto.

Il dettaglio che alimenta maggiormente le voci è il contesto dell’ultimo incontro: Arcuri e Pallavicino sarebbero arrivati a Parigi con un jet privato e sarebbero poi stati immortalati durante una colazione al Ritz, oltre che durante una passeggiata per la capitale francese. Un viaggio che, visto accanto alla precedente uscita a Montecarlo, ha fatto inevitabilmente scattare nuove domande.

Il secondo avvistamento cambia la prospettiva

Le fotografie pubblicate da Chi mostrano i due in atteggiamenti di reciproca familiarità. Da sole, però, non bastano a stabilire quale sia la natura della loro frequentazione.

È proprio questo il punto che rende il gossip particolarmente insistente: Manuela Arcuri e Domenico Antonio Pallavicino si conoscono già da tempo e hanno anche rapporti professionali, quindi esiste una spiegazione legata al lavoro per la loro presenza insieme.

Ma la successione degli incontri ha spostato l’attenzione su un’altra possibilità.

A settembre i due erano stati fotografati durante un pranzo allo Yacht Club di Montecarlo. Ora sono arrivati gli scatti parigini, con un viaggio condiviso e momenti lontani da un appuntamento istituzionale. Il gossip, inevitabilmente, si è riacceso.

Dalla collaborazione al viaggio a Parigi

La frequentazione tra l’attrice e il principe non nasce dunque con le fotografie degli ultimi giorni.

Arcuri collabora infatti con la Fondazione Pallavicino, realtà nata a Genova nel 2019 con l’obiettivo di valorizzare e conservare il patrimonio storico e culturale della famiglia. L’attrice ne è testimonial e nel 2026 è stata inoltre scelta come madrina del volo inaugurale di Airidea, compagnia aerea regionale nella quale Pallavicino ha investito.

È quindi possibile che parte degli incontri tra i due sia legata proprio a queste attività.

Il viaggio a Parigi, però, ha aggiunto un elemento diverso al racconto. Le immagini della colazione al Ritz e della passeggiata insieme hanno contribuito ad alimentare l’ipotesi che tra i due possa esserci anche una frequentazione personale, oltre a quella professionale.

Per ora, è bene sottolinearlo, resta soltanto un’ipotesi.

Trentatré anni di differenza fanno discutere

Un altro elemento che ha acceso il dibattito è la differenza d’età. Manuela Arcuri ha 49 anni, Domenico Antonio Pallavicino 82: tra loro ci sono 33 anni.

Il dato è diventato uno degli argomenti più discussi nei salotti televisivi, dove le immagini dei due sono state commentate anche con qualche battuta decisamente più pungente.

A La volta buona, il giornalista di Chi Valerio Palmieri ha provocatoriamente chiesto: «Chi non vorrebbe un principe accanto?».

La risposta di Antonella Elia è stata tutt’altro che diplomatica: «Ma è un vecchietto! Chi lo vuole?!».

Una frase che ha costretto Caterina Balivo a intervenire per riportare la conversazione su toni più pacati. Più prudente Licia Colò, che ha invece preso le distanze dall’idea stereotipata del principe azzurro senza entrare nel merito della presunta relazione.

Chi è il principe Domenico Antonio Pallavicino

Nato a Stresa nel 1944, Domenico Antonio Pallavicino appartiene a una storica famiglia aristocratica legata a Genova.

È presidente della Fondazione Pallavicino ETS, impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della famiglia. La sua attività pubblica è stata soprattutto legata agli ambiti culturali, filantropici e alla gestione del patrimonio, più che al mondo dello spettacolo.

Il rapporto con Manuela Arcuri rappresenta quindi una delle poche occasioni in cui il suo nome è finito al centro del gossip.

Manuela Arcuri e e il principe Pallavicino nella foto del settimanale Chi

La vita privata di Manuela Arcuri

La nuova indiscrezione arriva inoltre in una fase particolare della vita privata dell’attrice, che negli ultimi anni ha mantenuto un profilo relativamente più riservato rispetto al passato.

Proprio per questo le fotografie di Montecarlo prima e di Parigi poi hanno attirato l’attenzione. Due persone già legate da una collaborazione professionale, due occasioni ravvicinate e un viaggio insieme sono bastati per trasformare una conoscenza consolidata in uno dei gossip più chiacchierati del momento.

Resta però il dato più importante: né Manuela Arcuri né Domenico Antonio Pallavicino hanno confermato di essere una coppia.

Per ora, dunque, il viaggio a Parigi aggiunge interrogativi ma non risposte. Saranno eventualmente i diretti interessati a chiarire se tra loro esista davvero qualcosa che vada oltre il rapporto professionale e l’amicizia.