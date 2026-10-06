Uomini e Donne, Paola Fatuzzo e Antonio Marino lasciano insieme: i dubbi di Alessandra Mussolini sulle parole di lui

Antonio Marino e Paola Fatuzzo

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 5 ottobre

Uomini e Donne cambia improvvisamente il destino di una delle coppie più discusse del parterre over. Paola Fatuzzo e Antonio Marino hanno deciso di lasciare insieme il programma dopo una dichiarazione arrivata al centro dello studio e capace di ribaltare una storia che, soltanto poche settimane fa, sembrava ormai arrivata al capolinea. Le anticipazioni della registrazione di lunedì 5 ottobre sono state diffuse da Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine.

La dichiarazione di Antonio cambia tutto

Il momento decisivo arriva quando Antonio Marino sceglie di esporsi davanti a tutti e dichiara apertamente il sentimento che prova per Paola. Una presa di posizione che porta la dama siciliana a prendere una decisione che fino a poco tempo fa sembrava tutt’altro che scontata: uscire dalla trasmissione insieme al cavaliere.

La scelta arriva dopo mesi tutt’altro che lineari. I due si erano conosciuti nella scorsa stagione e avevano continuato a frequentarsi anche durante l’estate, ma l’inizio della nuova edizione aveva fatto emergere una serie di tensioni.

Paola aveva infatti scoperto la frequentazione di Antonio con Gloria Nicoletti e, soprattutto, alcune parole che il cavaliere avrebbe pronunciato nei suoi confronti. La delusione aveva spinto la dama a prendere le distanze, tanto da respingere anche la proposta di lasciare il programma insieme.

Su indicazione di Maria De Filippi, Marino aveva però scelto di restare in studio e continuare a corteggiare Paola. Nella registrazione del 25 settembre la situazione sembrava essersi finalmente sbloccata: la dama aveva iniziato a riconoscere i suoi gesti e il suo interesse, pur mantenendo ancora qualche riserva.

Alessandra Mussolini mette in dubbio Antonio

La svolta della nuova registrazione non convince però tutti. Alessandra Mussolini interviene sulla dichiarazione di Marino e manifesta i propri dubbi, sostenendo che il suo discorso non le sia sembrato del tutto sincero.

Una posizione diversa da quella di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che invece ritengono che Antonio abbia fatto bene a seguire quello che sentiva. Paola, almeno inizialmente, appare più titubante davanti alla prospettiva di uscire dal programma, mentre Marino ribadisce di provare un sentimento forte nei suoi confronti.

Alla fine, però, arriva la decisione: Paola e Antonio lasciano insieme Uomini e Donne, mettendo un punto, almeno per ora, alle tensioni che avevano caratterizzato la loro conoscenza.

Marina Bronchetta rompe con il cavaliere

La registrazione ha regalato anche un’altra situazione particolarmente movimentata nel parterre over. Marina Bronchetta è stata protagonista di diversi scontri, sia con gli altri partecipanti sia con gli opinionisti, fino ad arrivare alla chiusura della frequentazione con il cavaliere che stava conoscendo.

Durante il confronto, Alessandra Mussolini ha definito il suo atteggiamento «isterico», contribuendo ad alimentare un clima particolarmente acceso in studio.

Gemma continua la conoscenza con Fabio

Prosegue invece senza una nuova rottura il percorso di Gemma Galgani, che continua la conoscenza con Fabio. La dama torinese resta dunque al centro delle dinamiche del parterre, mentre la situazione tra gli altri protagonisti continua a cambiare rapidamente.

Giorgia Angeloni, Lory torna in studio in lacrime

Per quanto riguarda il trono classico, la registrazione riparte da Giorgia Angeloni. Dopo l’uscita avvenuta nella precedente registrazione, Lory torna alla corte della tronista.

Il suo rientro è tutt’altro che discreto: il corteggiatore si presenta infatti in lacrime, spiegando di tenere particolarmente a Giorgia e di non voler rinunciare al percorso con lei.

Giovanni Grazioso prova a sdrammatizzare

Spazio anche a Giovanni Grazioso, ancora alle prese con l’eco della precedente registrazione e dello scontro avuto con Maria De Filippi. Dopo le reazioni e i commenti arrivati sui social, il cavaliere ha scelto questa volta di affrontare la situazione con una gag, provando a ironizzare su quanto accaduto.

La registrazione del 5 ottobre consegna così un quadro ancora una volta movimentato: ma il colpo di scena più significativo riguarda proprio Paola Fatuzzo e Antonio Marino, passati in poche settimane dal rischio di una rottura definitiva alla scelta di lasciare insieme lo studio.