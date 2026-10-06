Elena Maraga, la rivincita dopo il caso OnlyFans: tre scuole la vogliono, «Sono pronta a fermarmi»

Elena Maraga

«I bambini mi mancano», Elena Maraga pronta a tornare a scuola

Per più di un anno ha lasciato alle spalle il mondo della scuola dopo il licenziamento dalla materna paritaria del Trevigiano che aveva fatto esplodere il caso del suo profilo su OnlyFans. Ora Elena Maraga è pronta a tornare tra i bambini. E la nuova ripartenza potrebbe avere il volto di Milano, dove l’ex educatrice ha ricevuto tre proposte da altrettante scuole dell’infanzia private.

La vicenda che l’aveva travolta non è però finita nel dimenticatoio. Al contrario, è proprio da quella esperienza che Maraga dice di voler ripartire, trasformando il ritorno in cattedra in una sorta di riscatto personale.

Tre scuole hanno già cercato Elena Maraga

La novità è stata raccontata dalla stessa Maraga attraverso un video pubblicato sui social. Dopo mesi lontana dalle aule, la donna ha spiegato di aver ricevuto contatti per tornare a lavorare come educatrice nella scuola dell’infanzia.

Le proposte arriverebbero da tre strutture private della Lombardia, nessuna delle quali, secondo quanto riferito dalla stessa Maraga, sarebbe cattolica. Nei prossimi giorni dovrebbe incontrare i responsabili per capire se esistano le condizioni per un eventuale accordo.

«Ho deciso che tornerò a scuola», ha raccontato, spiegando di aver capito durante questo periodo di pausa che l’insegnamento rappresenta ancora una parte importante della sua vita.

Non si tratta quindi, almeno nelle sue intenzioni, di una scelta dettata dalla necessità economica. «I bambini mi mancano», è il concetto ribadito dall’ex maestra, che considera l’eventuale ritorno anche una rivincita dopo quanto accaduto.

Dalla scuola di Treviso al nuovo possibile inizio a Milano

La storia di Maraga era esplosa dopo la scoperta del suo profilo OnlyFans da parte di un genitore. La vicenda aveva portato al suo allontanamento dalla scuola paritaria Fism in provincia di Treviso e aveva acceso un ampio dibattito sul rapporto tra vita privata, attività sui social e professione educativa.

Dopo quella esperienza, la possibilità di trasferirsi a Milano rappresenterebbe per lei anche un cambio di ambiente.

La stessa Maraga ha descritto il capoluogo lombardo come una realtà più aperta rispetto al contesto veneto nel quale era nata la controversia. Una differenza che, secondo la sua prospettiva, potrebbe rendere più semplice conciliare la propria immagine pubblica con il lavoro educativo.

«Metterei OnlyFans in pausa»

Il punto più delicato riguarda proprio l’attività che l’aveva resa protagonista delle cronache. Maraga non avrebbe intenzione di chiudere definitivamente il suo profilo OnlyFans, ma si dice pronta a sospenderlo durante il periodo di eventuale insegnamento.

La scelta sarebbe legata soprattutto alla necessità di evitare sovrapposizioni con il nuovo incarico. L’ipotesi è quella di fermare l’attività sulla piattaforma durante i mesi scolastici e riprenderla eventualmente in estate.

Una decisione che avrebbe un peso anche economico. Maraga ha infatti spiegato che oggi i guadagni ottenuti attraverso OnlyFans sono superiori a quelli che percepiva come insegnante.

Per questo il ritorno a scuola, sostiene, non sarebbe una scelta legata allo stipendio. «Non tornerei a insegnare per i soldi», ha spiegato, sottolineando invece il valore personale che attribuisce al lavoro con i bambini.

«Quel licenziamento era ingiusto»

È soprattutto sul terreno personale che Elena Maraga interpreta la possibile nuova assunzione. Tornare in una scuola dopo essere stata licenziata potrebbe diventare, nelle sue parole, la dimostrazione di essere ancora in grado di svolgere il lavoro per il quale si era formata.

«Sarebbe una sorta di rivincita», ha spiegato, collegando il possibile ritorno alla convinzione che il licenziamento subito fosse ingiusto.

Il suo obiettivo, dunque, non sarebbe semplicemente trovare un nuovo impiego, ma riappropriarsi di una professione che considera ancora la propria vocazione, senza rinunciare completamente alla notorietà conquistata nel frattempo sui social.

Milano nel futuro, tra scuola e social

Il trasferimento nel capoluogo lombardo potrebbe inoltre aprire per Maraga una nuova fase professionale. La città, oltre alle possibili opportunità nel settore educativo, rappresenterebbe secondo lei un ambiente con maggiori possibilità anche sul piano personale e lavorativo.

Nel frattempo continuerà a utilizzare i social, mantenendo quell’immagine che l’ha resa popolare online. L’eventuale ritorno a scuola non significherebbe quindi cancellare ciò che è accaduto nell’ultimo anno e mezzo, ma provare a tenere distinti due percorsi.

La decisione definitiva arriverà dopo gli incontri con le tre scuole interessate. Se una delle proposte dovesse trasformarsi in un’assunzione, Elena Maraga tornerebbe così in classe dopo oltre un anno di lontananza, con una condizione precisa: mettere temporaneamente in pausa OnlyFans.

Per lei sarebbe molto più di un nuovo lavoro. Sarebbe la possibilità di tornare a fare ciò che, nonostante tutto, continua a considerare la sua vocazione.