Video intimi rubati, Stefano De Martino passa all’attacco: denunce per migliaia di utenti e maxi richieste di risarcimento

Stefano De Martino

Stefano De Martino, svolta sul caso dei video intimi: identificate migliaia di persone

Non solo chi avrebbe rubato i video privati, ma anche chi li ha diffusi online potrebbe ora finire nei guai. È la linea scelta da Stefano De Martino dopo la diffusione in rete delle immagini intime che lo ritraevano insieme all’ex compagna Caroline Tronelli all’interno dell’appartamento della giovane.

Secondo quanto riferito dai legali del conduttore, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, sarebbero circa tremila le persone identificate dalla Polizia Postale per aver condiviso o inoltrato i filmati attraverso social network, chat private e piattaforme di messaggistica.

E per tutti loro potrebbero arrivare azioni civili risarcitorie molto pesanti.

Cosa è successo e chi è indagato

L’inchiesta aperta dalla Procura di Roma ruota attorno a un tecnico infedele che avrebbe lavorato sul sistema di videosorveglianza dell’abitazione.

Secondo l’accusa, il professionista avrebbe conservato le credenziali di accesso al circuito di sicurezza riuscendo così a impossessarsi delle immagini private della coppia.

Nei suoi confronti vengono contestati i reati di accesso abusivo a sistema informatico e revenge porn.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’intera catena di diffusione dei contenuti che in poco tempo sono diventati virali sul web proprio per la notorietà delle persone coinvolte.

Cosa rischiano le persone che hanno condiviso i video

Il punto più delicato riguarda ora le conseguenze per gli utenti che hanno fatto circolare i filmati.

Secondo i legali di Stefano De Martino, anche il semplice inoltro di immagini intime diffuse senza consenso rappresenta una grave violazione della legge.

Per questo motivo i nominativi individuati dalla Polizia Postale potrebbero ricevere richieste di risarcimento economico particolarmente elevate.

Gli avvocati sottolineano inoltre che internet “non è una zona franca” e che ogni condivisione lascia tracce informatiche potenzialmente utilizzabili dagli investigatori.

La scelta di De Martino sul risarcimento

Nei giorni scorsi i legali del conduttore hanno anche chiarito quale sarebbe l’intenzione di Stefano De Martino rispetto agli eventuali risarcimenti ottenuti.

Il presentatore avrebbe deciso di devolvere integralmente in beneficenza le somme ricavate dalle azioni legali contro i responsabili della diffusione dei video.

I fondi sarebbero destinati ad associazioni impegnate nella lotta ai reati informatici e alla tutela delle vittime di violazioni digitali.

Una scelta che punta anche a trasformare una vicenda personale molto delicata in un messaggio pubblico contro la diffusione non autorizzata di contenuti intimi.

Perché il caso sta facendo discutere

La vicenda ha rapidamente acceso il dibattito online non solo per il coinvolgimento di Stefano De Martino, uno dei volti televisivi più popolari del momento, ma anche per le possibili conseguenze giuridiche per chi ha condiviso i video.

Negli ultimi anni i casi legati alla diffusione illecita di immagini private sono aumentati sensibilmente, spingendo magistratura e forze dell’ordine a rafforzare i controlli sulle piattaforme digitali.

Il revenge porn e la circolazione non autorizzata di contenuti intimi rappresentano oggi uno dei fronti più delicati nel rapporto tra privacy, social network e diritto penale.

La nuova attenzione sui reati digitali

Il caso De Martino potrebbe diventare uno dei procedimenti più rilevanti degli ultimi tempi proprio per il numero delle persone coinvolte nella diffusione del materiale.

L’identificazione di migliaia di utenti dimostra infatti quanto le indagini informatiche siano ormai in grado di ricostruire percorsi di condivisione anche all’interno di chat e piattaforme considerate da molti “private”.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che ora rischia di trasformare una vicenda nata come scandalo mediatico in un caso giudiziario molto più ampio.