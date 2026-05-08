Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza: ansia per la star di ‘Total Eclipse of the Heart’

Bonnie Tyler ricoverata in Portogallo: la cantante è stata posta in coma farmacologico
Momenti di forte preoccupazione per Bonnie Tyler. La cantante britannica di 74 anni, celebre in tutto il mondo per il successo “Total Eclipse of the Heart”, è stata posta in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenza eseguito in Portogallo.
A confermare la notizia è stato il portavoce dell’artista, Judd Lander, attraverso una comunicazione diffusa nelle ultime ore.
“I medici l’hanno messa in coma farmacologico per favorire la ripresa”, ha spiegato il suo entourage chiedendo rispetto per la privacy della cantante in un momento particolarmente delicato.
Il ricovero improvviso e l’operazione d’urgenza
Secondo quanto riferito dal suo staff, Bonnie Tyler è stata ricoverata all’ospedale di Faro, nel sud del Portogallo, dove possiede una casa.
La cantante avrebbe subito un intervento intestinale d’urgenza dopo una perforazione intestinale che avrebbe reso necessario l’immediato ricovero.
In un primo momento la famiglia aveva fatto sapere che l’operazione era riuscita senza complicazioni e che l’artista si trovava in fase di convalescenza.
Successivamente però è emerso che i medici hanno deciso di indurre un coma farmacologico per facilitare il recupero post-operatorio.
Chi è Bonnie Tyler, icona della musica anni ’80
Bonnie Tyler, all’anagrafe Gaynor Hopkins, è nata in Galles nel 1951 ed è diventata una delle voci più riconoscibili della musica internazionale grazie al suo timbro graffiante e alle sue ballate rock.
Dopo i primi successi alla fine degli anni ’70 con brani come “It’s a Heartache”, la consacrazione mondiale arrivò nel 1983 con “Total Eclipse of the Heart”.
La canzone è diventata uno dei simboli musicali degli anni Ottanta, tornando ciclicamente popolare anche sulle piattaforme streaming e superando il miliardo di ascolti su Spotify nei primi mesi del 2026.
Tra i suoi altri brani più celebri figura anche “Holding Out for a Hero”, inserita nella colonna sonora del film “Footloose”.
Il tour europeo ora è in dubbio
La cantante era pronta a tornare sul palco nelle prossime settimane con un tour europeo celebrativo.
La partenza era prevista per il 22 maggio con una serie di concerti tra Malta, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Turchia e Regno Unito.
Per il momento però non sono arrivate comunicazioni ufficiali sul possibile rinvio o annullamento delle date.
L’attesa dei fan resta quindi concentrata soprattutto sulle prossime informazioni riguardanti le condizioni di salute dell’artista.
I riconoscimenti ricevuti dalla corona britannica
Nel corso della sua lunga carriera Bonnie Tyler ha ricevuto importanti riconoscimenti anche nel Regno Unito.
Nel 2022 era stata premiata dalla regina Elisabetta II poco prima della scomparsa della sovrana.
Successivamente re Carlo III le aveva conferito la medaglia dell’Ordine dell’Impero Britannico per il contributo dato alla musica internazionale.
L’apprensione dei fan in tutto il mondo
La notizia del ricovero ha rapidamente fatto il giro del mondo, scatenando migliaia di messaggi di sostegno da parte dei fan sui social.
Bonnie Tyler continua infatti a essere considerata una delle artiste simbolo della musica pop-rock internazionale, capace di attraversare generazioni diverse grazie a brani diventati veri classici.
Ed è proprio per questo che le notizie arrivate dal Portogallo stanno generando forte apprensione tra gli appassionati e il mondo della musica.