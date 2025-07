Mara Venier verso l’addio a Domenica In? Il gelo con la Rai e il caso Gabriele Corsi

Mara Venier

La trattativa con Fazio agita Viale Mazzini

La miccia si è accesa con la notizia della possibile partecipazione fissa di Mara Venier al tavolo di Che Tempo Che Fa su Nove. Un’ipotesi che ha messo subito in allerta i piani alti Rai, perché zia Mara è legata da un contratto di esclusiva con la tv pubblica — un accordo che renderebbe incompatibile ogni apparizione regolare altrove, soprattutto su un programma concorrente trasmesso proprio la domenica.

Il contratto in scadenza e la proposta “spezzata”

Il nodo si è stretto ancor di più quando la Venier, stando a quanto trapela, avrebbe offerto la sua disponibilità per condurre solo la prima parte di Domenica In (un’ora e mezza circa). Il punto? Lavorare con la sua storica squadra. Ma su questo, la Rai tentenna: si parla della possibile sostituzione del regista Duccio Forzano a favore di una riorganizzazione interna.

Il gelo con il direttore, Gabriele Corsi e l’idea Cerno

A complicare ulteriormente tutto, come riferito da Fanpage, il fatto che Mara non sia stata consultata sulla scelta di Gabriele Corsi come co-conduttore. Una decisione presa (e comunicata) senza il suo coinvolgimento diretto. La conduttrice avrebbe preferito una seconda parte dedicato all’approfondimento sull’attualità affidata al giornalista Tommaso Cerno (rumors che era anche circolato prima che venissero ufficializzati i palinsesti). Da qui, il gelo con il direttore dell’intrattenimento Angelo Mellone, e l’assenza significativa della Venier alla presentazione dei palinsesti Rai.

Il mistero dei “compagni di viaggio” scomparsi

Prima Nek, ora Gabriele Corsi. Entrambi annunciati, entrambi in bilico. Secondo le indiscrezioni di Dagospia e il giornalista Giuseppe Candela, Corsi potrebbe persino non arrivare alla prima puntata. Un’ipotesi che si fa sempre più concreta anche per via dei rumor secondo cui sarebbe proprio lui a voler fare un passo indietro.

La Rai ha sbagliato tutto?

Candela è stato netto: “È stato sbagliato tutto fin dall’inizio”. L’idea di costruire una Domenica In con conduttori “pop” come Nek e Corsi avrebbe dovuto ringiovanire il format. Ma il risultato è un caos organizzativo in piena regola, dove tutto sembra ancora da definire.

Mara Venier pronta a restare sola (e forte)

Nel frattempo, un’unica certezza: Mara Venier resta. E se dovesse farlo da sola, sarebbe comunque pronta. Dopo decenni di carriera e una fanbase affezionata, la “zia Mara” è ancora in grado di reggere tre ore di diretta da protagonista assoluta. Se davvero Domenica In dovesse partire così, sarà una delle stagioni più turbolente di sempre. In autunno zia Mara si rivedrà anche a Mediaset, ospite di una puntata di Tu si que vales (registrata le scorse ore).