Barbara d’Urso, ritorno in Rai? Angelo Mellone gela Carmelita per il daytime

Barbara d'Urso in occasione dekl'ospitata a Ballando con le stelle

Il direttore dell’intrattenimento daytime Rai: ‘Squadra ben definita’

Barbara d’Urso potrebbe davvero tornare in Rai? La voce circola da mesi e, per la prima volta, è arrivata una risposta diretta dal vertice dell’intrattenimento Rai. A parlare è Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time.

«Non ho letto l’intervista recente di Barbara d’Urso» (A ‘7 Corriere di venerdì 30 maggio’), ha detto Mellone. «Ma posso dire che è una grande professionista. Ci sono i nostri. Detto questo, al momento la Rai ha una squadra ben definita per il daytime. Mai dire mai, ma per ora si va avanti così».

Una porta chiusa, ma non sigillata. Il “mai dire mai” suona come un’apertura prudente verso Carmelita, che non esclude future collaborazioni.

Gli errori e le scommesse: ‘Binario 2 lo rifarei’

Durante l’intervento, Mellone ha anche fatto autocritica su alcune scelte della stagione. In particolare, ha citato Binario 2 come un’esperienza fallita ma utile: «È stato un errore personale. Lo rifarei, ma in una fascia oraria diversa. Serviva un programma in quella collocazione, ma non ha funzionato. I conduttori erano ottimi, ma il contesto non ha aiutato».

Più positivo il bilancio per La Porta Magica: «È partito con fatica ma ha chiuso raddoppiando gli ascolti».

Gli ascolti crescono, Tv Talk promosso con Mia Ceran

Mellone ha voluto anche sottolineare come molti programmi del daytime Rai abbiano registrato ascolti in crescita. Tra questi Tv Talk, affidato quest’anno a Mia Ceran.

«Quando si cambia un volto alla conduzione, ci sono sempre scetticismi», ha detto. «Ma Mia se l’è cavata benissimo. Lo dicono i numeri e lo dice il pubblico».

In un panorama televisivo sempre più competitivo, la Rai rivendica così la sua capacità di rinnovarsi mantenendo solidi i propri pilastri.