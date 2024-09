Mara Venier in lacrime assicura: ‘Sarà l’ultima Domenica in’, il ritorno al cinema con Ozpetek

Lo dice ogni anno ma stavolta assicura che è vero: quella della stagione 2024-2025 – al via il 15 settembre su Rai 1 – sarà l’ultima Domenica in condotta da Mara Venier che aprirà con un ricordo dell’amico Luca Giurato (“Se sono ancora qui è grazie a lui”). ”Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima ‘Domenica In’, io ero molto convinta. Anche quest’anno pensavo di non farla, ma sarà l’ultima” – ha spiegato con la voce spezzata dalle lacrime ricordando le immagini della prima Domenica In (da quest’anno in uno studio rinnovato).

Domenica In torna il 15 settembre: ‘Si aprirà con il ricordo di Luca Giurato’

E forse c’è da crederle visto che ha accettato di sperimentare un nuovo programma – Le stagioni dell’amore in onda a novembre ( il sabato alle 14.00 su Rai 1) – l’unico che le è sembrato adatto a lei nel pur variegato panorama televisivo: “È un programma piccolo che faccio con tanta umiltà. È carino, diverso, mi permette di parlare d’amore. Credo sia giusto per me. È vero che sto cercando di uscire da ‘Domenica in’ ma non mi vedo da nessun’altra parte”.

E allora chissà che nel futuro non ci sia il cinema che, peraltro, Venier ha già fatto all’inizio della carriera e dove Ferzan Ozpetek l’ha appena riportata con il suo ultimo film, Diamanti: “Lui ha insistito perché facessi questa piccola partecipazione. Ho fatto molta resistenza, non avevo il coraggio di tornare a fare l’attrice, per di più con attori bravissimi come Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi… Ho cercato di scappare tre o quattro volte però ora dico che Ferzan aveva ragione. Ha scritto questo ruolo bellissimo per me nel quale mi sono riconosciuta”.

"Mara Venier è il format: con il suo stile ha dato una chiara identità a #DomenicaIn. Lo studio sarà tridimensionale, utilizzato nella sua pienezza con diversi luoghi dove fare varietà, intrattenimento ma anche attualità". @AngeloMellone, Direttore Intrattenimento Day Time pic.twitter.com/byPWwBzwtc — Rai (@Raiofficialnews) September 13, 2024

Il nuovo programma e al cinema con il film Diamanti, la conduttrice: ‘A Sanremo nessun caso Dargen’

Durante la conferenza stampa la conduttrice è tornata su quanto accaduto a Sanremo con Dargen D’Amico. “Non c’è stato nessun caso Dargen. Io non l’ho mai censurato. È ora di finirla con questa storia. È una polemica che mi ha fatto molto male e non accetto più che si dica che io l’ho censurato. A Sanremo lui ha parlato per 17 minuti, gli altri hanno avuto 5 minuti. Quello che ho detto a lui è che in 30 secondi non si può parlare di un argomento come le migrazioni”.

Mara Venier si è lasciata andare anche ad un ricordo intimo legato allo storico programma di Rai 1. “Domenica In mi ha dato amore del pubblico, che mi ha voluto bene come una vicina di casa e non come una della televisione. Cosa mi ha tolto? Lo stare con le persone che amo e mi ha fatto perdere un grande amore. Improvvisamente diventi famoso e perdi di vista la quotidianità”.