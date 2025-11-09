Mara Venier a Domenica In: ‘Non vedo bene, dopo la puntata vado a fare l’intervento’

Mara Venier

“Non riesco a vedere bene”: la confessione in diretta di Mara Venier

Ha sorriso, ha stretto i denti e ha condotto la puntata di Domenica In del 9 novembre come solo lei sa fare. Ma stavolta, dietro la voce ferma e la risata che da anni accompagna milioni di telespettatori, si nascondeva qualcosa di diverso: il dolore vero, quello fisico, che ti costringe a guardare il mondo con metà luce e metà ombra.

Nel pieno dell’intervista con Nino D’Angelo, Mara Venier ha interrotto il dialogo e, visibilmente commossa, ha deciso di raccontare tutto:

“Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema con la mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento. Chiedo scusa se perderò dei colpi, a volte non riesco a vedere bene.”

Parole che hanno gelato lo studio. Nessuna messa in scena, nessun effetto televisivo. Solo la verità disarmante di una donna che, ancora una volta, ha scelto di essere se stessa davanti al pubblico.

Il sesto intervento per Mara Venier: “Meglio dirlo subito”

“Lo dico perché è meglio dirlo subito – ha aggiunto – durante la puntata potrebbero esserci piccoli incidenti e potrei chiedere aiuto ai miei colleghi”.

Con la naturalezza di chi ha imparato a convivere con il dolore, Mara Venier ha svelato che quello a cui si sottoporrà nelle prossime ore sarà il suo sesto intervento.

La conduttrice, 74 anni, non ha mai nascosto i suoi problemi agli occhi. Da tempo combatte contro una maculopatia, una patologia che colpisce la retina e può compromettere la vista in modo anche permanente.

Ma, come sempre, “Zia Mara” ha scelto di affrontare tutto a testa alta, continuando a lavorare nonostante la paura.

L’emorragia alla retina e il racconto del buio improvviso

Già un anno fa, la Venier aveva raccontato l’inizio del suo calvario. Tutto era cominciato all’improvviso, una sera come tante, mentre guardava la televisione:

“Mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore. Ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto nero, tutto scuro.”

Una corsa immediata in ospedale, e poi la diagnosi: emorragia alla retina dell’occhio destro.

“Il giorno dopo ero già in sala operatoria”, aveva spiegato, ringraziando allora i medici che le avevano permesso di tornare davanti alle telecamere.

Ma la malattia non l’ha mai lasciata del tutto. Ogni tanto torna, più forte, e costringe Mara a fermarsi, a curarsi, a fare i conti con la fragilità.

Il coraggio di restare in onda nonostante tutto

Mara Venier non ha nascosto la fatica, non ha camuffato l’emozione. Ha continuato a condurre con la grinta di sempre, anche quando lo sguardo vacillava e le luci dello studio sembravano troppo forti.

“Nonostante tutto, non smetto di lavorare”, ha detto sorridendo a fine trasmissione. E in effetti non l’ha mai fatto.

Nemmeno quando la salute l’ha messa a dura prova: operazioni dentistiche sbagliate, paure, cadute, ricoveri. Eppure ogni domenica è lì, nel suo posto, come una presenza rassicurante per chi accende la TV.

Stress, paura e speranza: “Non sappiamo perché succede”

Negli anni, la conduttrice ha provato a capire da dove venga quel problema agli occhi che la perseguita. Ma le cause restano incerte.

“Ho fatto analisi, controlli, TAC, ma a oggi non abbiamo capito perché è successo. Io penso ci sia una componente di stress.”

Mara Venier, instancabile, vive da decenni sotto i riflettori, con la pressione costante della diretta, le responsabilità, la stanchezza accumulata. Forse, dietro ogni sorriso, c’è il prezzo invisibile di una carriera lunga una vita.

Il dopo puntata e l’attesa dell’intervento

Appena terminata la diretta, la conduttrice ha lasciato gli studi Rai per raggiungere l’équipe medica che la seguirà nell’operazione.

Nessun clamore, nessuna esclusiva. Solo la speranza, quella che accompagna ogni paziente prima di entrare in sala operatoria.

Il pubblico la aspetta, come sempre. E lei, ne siamo certi, tornerà più forte di prima, magari con un occhio bendato ma con la stessa ironia che l’ha resa unica.

Perché Mara Venier è la TV che non si traveste, che non finge di essere perfetta. È la TV che mostra le sue crepe e, proprio per questo, continua a brillare.

