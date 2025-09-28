Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Teo Mammucari, addio al tabellone a Domenica In: ‘Ho fatto due minuti, grazie Mara’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 28 Set, 2025 - ore: 23:37 #Domenica In, #Mara Venier, #tabellone, #Teo Mammucari
Teo Mammucari abbraccia Mara Venier al termine dello spazio gioco a lui riservato a Domenica InTeo Mammucari abbraccia Mara Venier al termine dello spazio gioco a lui riservato a Domenica In

Un gioco che non ha convinto

“Oggi ho fatto due minuti, Mara ti ringrazio di questo spazio”. Con un pizzico di ironia Teo Mammucari ha salutato il pubblico nella puntata di Domenica In del 28 settembre 2025. Il conduttore romano si è congedato così del suo segmento dedicato ai giochi, già parzialmente rivisitato rispetto alla prima puntata. L’iniziale tabellone infatti è già sparito con il conduttore che è stato protagonista di un quiz telefonico a tema musicale.

Il tabellone, gioco introdotto alla prima puntata, era stato pensato come una rivisitazione di un cruciverba a premi da svolgere in collegamento con i telespettatori. Avrebbe dovuto rappresentare un omaggio ai 50 anni della storica trasmissione. Ma la sua vita televisiva è stata brevissima.

La decisione della Rai

Con una nota ufficiale, la Rai ha spiegato la scelta:

“Si comunica che a decorrere dalla puntata di Domenica In del 28 settembre 2025 è sospesa la realizzazione del concorso denominato Il Tabellone. Nel corso della puntata sarà comunque realizzata un’interazione con i concorrenti da casa che se lo vorranno potranno giocare con il conduttore del gioco senza che vi sia in palio alcun premio”.

L’azienda si è riservata di decidere se dal 12 ottobre introdurre un nuovo “Gioco Telefonico di Domenica In” con premi in palio.

L’addio al tabellone

Questa domenica, infatti, Mammucari non ha avuto il Tabellone né il supporto di “Sa-Mara” Venier che girava le caselle. Solo una breve interazione telefonica con il pubblico da casa, senza premi e senza scenografia. Un ridimensionamento evidente.

Il conduttore, che da sempre gioca sull’ironia, ha scelto di chiudere con una battuta: due minuti di spazio televisivo e un abbraccio a Mara Venier, che lo ha accolto comunque con il sorriso.

É già scomparso il tabellone nello spazio riservato a Teo Mammucari
É già scomparso il tabellone nello spazio riservato a Teo Mammucari

Il debutto e le aspettative

Eppure, alla vigilia, le aspettative erano alte. La stessa Venier, ospite a La Vita in Diretta, aveva presentato il segmento come un momento speciale:

“Ci sarà un gioco condotto da Teo Mammucari, che ricorderà un gioco famoso. È prevalentemente un cruciverba rivisto, ma sarà interamente dedicato ai 50 anni di Domenica In”.

Parole che facevano pensare a un appuntamento destinato a durare e a crescere nel tempo.

Il pubblico non perdona

Invece, la reazione social è stata spietata. Già dopo la prima puntata il tabellone era stato bollato da molti spettatori come lento, confuso e poco coinvolgente. La Rai, probabilmente, ha preso atto dei numeri e delle critiche, scegliendo di cancellarlo prima che diventasse un peso.

Sui forum e su X è già partito il toto-scommesse: quante puntate resisterà ancora Mammucari nello studio di Domenica In?

Futuro incerto per Mammucari

Per ora, l’unica certezza è che il segmento verrà rivisto. Forse tornerà tra due settimane con una nuova formula, forse con un concorso telefonico diverso. Ma nulla è deciso.

Resta da capire se Mammucari proseguirà nel gioco di Domenica In, avrà uno spazio diverso o se la sua esperienza finirà definitivamente.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo: ‘Tieni viva la polemica per andare in tv’

Set 28, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Katia Ricciarelli choc a Verissimo: ‘Darei uno schiaffo a Magalli, mi sono sentita tradita da Baudo’

Set 28, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Barbara d’Urso a Ballando: scintille con Selvaggia Lucarelli sulle faccette, Striscia intercetta un ‘vaffa’?

Set 28, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Teo Mammucari, addio al tabellone a Domenica In: ‘Ho fatto due minuti, grazie Mara’

Attualità

Montenero di Bisaccia, Ilaria Forgione muore in un incidente nel giorno del compleanno: era incinta

Attualità

Tragedia a Brindisi: i cugini Sternativo morti nello schianto, spunta l’ipotesi di una Fiat Panda fuggita

Attualità

Omicidio Chiara Poggi: il DNA sotto le unghie “valido”, nuova svolta a Garlasco

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.