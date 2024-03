Mariotto replica a Ilaria Capponi dopo le accuse di body shaming: ‘Menzogne e falsità’

“Non ho certo applaudito quando ho ascoltato il fuori onda di Platinette. Ma da parte di Ilaria Capponi, solo menzogne ​​e falsità. Sta cercando di farsi pubblicità a tutti i costi. Ed è palese perché ha una agenzia di comunicazione. Io comunque non presto il fianco a nessuna imboscata”. Parole chiare e nette all’Adnkronos da parte dello stilista Guillermo Mariotto.

Ilaria Capponi ha accusato Guillermo Mariotto di averla definita troppo grassa quando era in giuria a Miss Italia

Il giudice di Ballando con le stelle ha commentato le dichiarazioni sulla stampa nazionale dell’ex modella 34enne Ilaria Capponi che ha partecipato, accanto a Platinette e allo stesso stilista a ‘Italia- Sì!‘, il talk condotto su Rai1 da Marco Liorni. Lo stilista era in giuria quando Ilaria Capponi si era presentata a Miss Italia. Secondo la mannequin Guillermo Mariotto l’apostrofò come ‘troppo grassa’. Nega lo stilista. “Facevo parte della giuria tecnica – risponde – E ho mandato a casa altre ragazze e non lei. Ancora una bugia”. Nega qualsiasi tentativo di body shaming.

“Sono sempre stato uno stilista inclusivo – spiega Mariotto impegnato in queste ore ad allestire a Roma al Maxxi la mostra ‘Briganti Eleganti. L’arte della moda maschile’ – Ho portato in passerella le donne curvy e ‘over’, la disabilità, le mannequin di colore, erano quando ‘indesiderabili’, ricordo che arrivarono a Milano da tutta Europa. Difesi la mia scelta contro tutti e contro tutte”.

‘Non la chiamano più perché è una femme âgée per una mannequin’

Secondo lo stilista Ilaria Capponi non è più una fanciulla, “ma una ‘signora’, ha una certa età, dice tra l’altro di andare in giro per le agenzie di Milano e la escludono perché a suo dire ‘è grassa’. Non è così. Viene esclusa semplicemente perché ha ormai una certa età, une ‘femme âgée’ per una mannequin. Accade anche ai calciatori, ai ballerini e alle ballerini. Carriere intense e brevissime con una scadenza”. Riguardo poi alla salute del corpo, all’eccessiva magrezza, ai disturbi della psiche spesso legati al ruolo di mannequin, prosegue Mariotto: “Temi triti e ritriti, da tempo forse anche scaduti”.