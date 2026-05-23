Rudy Zerbi mostra la fede e racconta il matrimonio segreto: ‘Avevo paura che cambiasse idea’

Rudy Zerbi indica la fede durante l'intervista a Verissimo

A Verissimo il racconto delle nozze con Grace Raccah e una confessione che sorprende

Sorridente, emozionato e con un dettaglio che non è passato inosservato: la fede al dito.

Ospite di Verissimo, Rudy Zerbi ha scelto di raccontare pubblicamente uno dei momenti più importanti della sua vita privata: il matrimonio con Grace Raccah.

Le nozze sono state celebrate il 10 maggio 2026 e fino ad ora erano rimaste lontane dai riflettori.

Entrando in studio, Zerbi ha subito richiamato una frase pronunciata in una precedente intervista.

«L’ultima volta ti avevo detto che avevo le farfalle nello stomaco. Guarda cosa sono diventate».

Poi ha aggiunto una riflessione molto personale.

«Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che non bisogna vergognarsi di dire: sono innamorato, sono felice e finalmente ho trovato la persona giusta».

Le immagini del matrimonio e la battuta che nasconde l’emozione

Durante la trasmissione sono state mostrate alcune immagini delle nozze.

Guardandole, Zerbi si è lasciato andare a un momento di forte emozione.

Ha raccontato di non aver ancora completamente realizzato quanto accaduto e di controllare ogni tanto la fede quasi per convincersi che sia tutto vero.

Poi, nel suo stile ironico, ha scherzato:

«Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposa più».

Una battuta che ha alleggerito il momento ma che ha anche mostrato il lato più personale del professore di Amici.

Un amore costruito lontano dai riflettori

La relazione tra Rudy Zerbi e Grace Raccah è rimasta a lungo lontana dall’esposizione mediatica.

Secondo quanto emerso, la coppia sarebbe legata da circa tre anni.

Grace Raccah è imprenditrice ed è figlia del fondatore del marchio di moda Tony Boy.

Tra i due ci sono 22 anni di differenza, un aspetto che però non è mai stato centrale nel loro racconto pubblico.

La scelta è stata quella di vivere il rapporto con grande discrezione fino alla decisione di sposarsi.

Il rito ebraico e il gesto finale che ha segnato la cerimonia

La celebrazione è stata accompagnata anche dal rito ebraico, scelto nel rispetto delle tradizioni della famiglia della sposa.

Per l’occasione Rudy Zerbi ha indossato la kippah, il tradizionale copricapo ebraico, e il tallit, lo scialle utilizzato nei momenti solenni.

Tra i momenti simbolici della cerimonia anche il gesto finale della rottura del bicchiere, uno dei passaggi più riconoscibili della tradizione matrimoniale ebraica.

Un matrimonio tenuto lontano dai riflettori fino all’ultimo e raccontato solo adesso, con una frase che forse sintetizza meglio di tutte il momento che sta vivendo Zerbi: «Sono felice e voglio dirlo a tutti».