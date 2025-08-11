Teo Mammucari al fianco di Mara Venier a Domenica In? Gli ultimi retroscena e l’indizio social

Mara Venier e Teo Mammucari

Teo Mammucari a Domenica In tra indiscrezioni e indizi social

Un’istantanea in spiaggia, un brano di Eros Ramazzotti in sottofondo e un mare di indiscrezioni che corre veloce tra social e redazioni. Teo Mammucari potrebbe essere il nuovo co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier. L’ipotesi, fino a pochi giorni fa solo una voce lontana, ha trovato conferme sempre più solide, alimentate da un dettaglio social che non è passato inosservato: una Instagram Stories pubblicata dallo stesso Mammucari lo ritrae sorridente accanto alla padrona di casa dello storico contenitore domenicale della Rai.

La Stories condivisa da Teo Mammucari con Mara Venier

La nuova formula di Domenica In e i possibili volti

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa sarebbe ormai in una fase avanzata. Mammucari avrebbe ricevuto una proposta formale dalla Rai nei giorni scorsi e starebbe valutando l’opportunità di un ritorno in grande stile sul piccolo schermo.

La prossima stagione di Domenica In segnerà un cambiamento importante nella struttura del programma. Mara Venier, confermata alla guida, avrà al suo fianco un volto maschile per affiancarla in due segmenti ben distinti: uno più leggero, con spazio a musica, intrattenimento e costume, e uno dedicato all’attualità e alla politica. Un mix pensato per mantenere alto l’interesse del pubblico e rispondere alla crescente concorrenza domenicale.

Nei mesi scorsi si erano fatti diversi nomi per il ruolo di co-conduttore, tra smentite e auto-esclusioni. In lizza, oltre a Mammucari, ci sarebbero ancora Enzo Miccio, il giornalista Tommaso Cerno — a cui verrebbe affidata la parte di approfondimento — e Gigi Marzullo, che da tempo sogna un ruolo nello storico salotto della domenica pomeriggio. Ma il carisma di Mammucari, unito alla sua capacità di coniugare ironia e improvvisazione, sembra incontrare il favore di molti.

La foto in spiaggia insieme a Mara Venier, con il mare alle spalle e la canzone “Un attimo di pace” in sottofondo, è stata interpretata come un indizio volutamente lasciato per i fan. In televisione, si sa, nulla è mai del tutto casuale: un gesto simile, nel pieno della stagione estiva, potrebbe essere parte di una strategia di comunicazione studiata per creare attesa intorno alla nuova edizione del programma.

Il precedente a Tu si que vales

Se la scelta ricadrà davvero su Mammucari, per il conduttore sarebbe un ritorno importante dopo un periodo lontano dai riflettori della Rai. La sua ultima apparizione di rilievo risale infatti a Tu si que vales su Canale 5, show che ha lasciato nel 2023. Per Mara Venier, invece, significherebbe avere al suo fianco una spalla capace di reggere il ritmo e il calore delle dirette domenicali, arricchendo il programma di nuove dinamiche e momenti di intrattenimento.

La decisione definitiva è attesa nelle prossime settimane, ma l’aria che si respira è già di grande attesa. Se l’accordo dovesse andare in porto, Domenica In si appresterebbe a vivere una stagione diversa, con un mix di leggerezza e approfondimento che potrebbe ridisegnare il pomeriggio televisivo italiano.