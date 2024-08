Massimo Boldi nel mirino del web per gli elogi a Meloni: ‘Non ho bisogno di favori’, la solidarietà della Premier

A Natale tornerà al cinema con un film dove interpreta un politico, ‘ Capodanno tutti da me, ma nelle ultime ore l’attore Massimo Boldi è finito nell’occhio del ciclone per il suo messaggio di auguri alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicato su Instagram come commento al post ferragostano della premier dalla Puglia.

Massimo Boldi nella bufera per il post di Ferragosto su Giorgia Meloni: ‘Stai cambiando il nostro Paese in meglio’

Un commento, quello del comico, subito notato sui social, dove in molti si sono scagliati contro la star dei cinepanettoni, che ha poi scelto di cancellare il messaggio. Il testo, ovviamente, era già stato screenshottato e ripostato: “Buon Ferragosto ben amata Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica, sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese in meglio. Ed io – ha scritto il famoso ‘cipollino’ – non posso far altro che ringraziarti e continuare ad alzare dalla tua parte Ti abbraccio a te ea tutta la tua famiglia, Massimo Boldi “. Feroci i commenti all’indirizzo del comico, accusato di cercarsi un posto in Rai, di far più ridere con i suoi post che con i suoi film e invitato a tacere.

“Ho 79 anni e non ho bisogno di chiedere nessun favore. Sono ben oltre quella fase. I miei auguri a Giorgia Meloni, di cui sono amico, sono sinceri” – ha riferito Massimo Boldi, sentito dall’Adnkronos. “Il mio è un fatto di simpatia e stima per Giorgia Meloni. Dobbiamo accettare quello che si dice sui social, sia di bello che di brutto, e ognuno dica la sua Io ho fatto un augurio sincero, il resto va bene così”.

L’attore sugli attacchi haters: ‘Sono auguri sinceri, il mio è un fatto di simpatia e stima per Giorgia Meloni’

La premier Giorgia Meloni ha manifestato solidarietà al ‘cipollino’ del cinema italiano. “È triste vedere come, nel mondo degli odiatori” di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offendere gratuitamente. Esprimo la mia solidarietà a Massimo

Boldi e gli mando un grande abbraccio”.

Sulla falsa riga la ministra del Turismo Daniela Santanché. “Vietato elogiare la Meloni. La sinistra e le pseudo vittime della censura denunciano la poca libertà di parola, ma se poi qualcuno elogia eticamente il premier, lo può fare solo a suo rischio e pericolo”.