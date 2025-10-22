Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Massimo Lovati al GF Vip, l’ex avvocato di Sempio nome bomba di Signorini: cosa sappiamo

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Ott, 2025 - ore: 20:16 #Alfonso Signorini, #GF VIP, #Massimo Lovati
Massimo LovatiMassimo Lovati

Il ritorno di Grande Fratello Vip e l’ipotesi di un nome legato al mondo della cronaca

Sarebbe Massimo Lovati il nome bomba che la produzione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini a gennaio, avrebbe contattato. Per il momento, si tratta solo di indiscrezioni non confermate. Lo stesso Lovati non ha né smentito né confermato le voci.

Il rumor è stato lanciato da Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, parlando di un nome legato al mondo della cronaca nera che lo avrebbe lasciato senza parole. Selvaggia Lucarelli ha confermato l’indiscrezione sul Fatto Quotidiano, ripresa anche dal programma Ignoto X su La7.

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio

Massimo Lovati ha recentemente terminato il suo incarico come avvocato di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e avrebbe assunto un agente per gestire eventuali proposte televisive. Negli ultimi mesi è stato al centro del dibattito mediatico legato al caso Garlasco, diventando uno dei volti più noti della cronaca giudiziaria italiana.

Il legale di Sempio ha difeso l’attività di Lovati negli anni passati, mentre l’ex avvocato potrebbe proseguire la sua carriera nel mondo televisivo. Chissà che sullo sfondo non ci sia proprio Fabrizio Corona a muovere i fili per una possibile partecipazione del legale che ha ormai ribattezzato Gerry la rana.

Contatti informali con il Gf Vip e altri nomi

Oltre a Lovati, secondo Gabriele Parpiglia, Alfonso Signorini avrebbe contattato Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi per il GFVIP Gold. I contatti, secondo il giornalista, sarebbero stati diretti, senza provini ufficiali e senza date precise di partenza.

Massimo Lovati, noto per la sua recente attenzione al look (compreso un viaggio in Albania per nuovi denti), potrebbe quindi essere destinato a fare discutere nuovamente nel mondo dello spettacolo.

Un futuro televisivo ancora aperto

Il nome di Lovati, legato al caso Garlasco, continua a suscitare interesse mediatico. La revoca del suo mandato ha segnato la chiusura di una fase giudiziaria importante, ma la sua possibile presenza in tv potrebbe rappresentare un nuovo capitolo della sua carriera pubblica.

Al momento, tutto resta nel campo delle voci non confermate, ma il pubblico e i media continuano a seguire con attenzione ogni sviluppo.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Grande Fratello, scontro furioso tra Omer e Jonas: ‘Se non ci fossero state le telecamere…’

Ott 22, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Martina e Gianmarco: amore segreto da metà settembre, le accuse di Cristina e la replica di Ciro

Ott 21, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Caos a Uomini e Donne: Agnese De Pasquale lascia lo studio dopo il triangolo con i due Federico

Ott 21, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Massimo Lovati al GF Vip, l’ex avvocato di Sempio nome bomba di Signorini: cosa sappiamo

Attualità

Il padre di Elisabetta Gregoraci: disposto divieto di dimora, rischia processo per maltrattamenti e atti persecutori

Attualità

Celestina Vacchini trovata mummificata in casa a San Giuliano Milanese, forse morta da quasi 10 anni fa

Economia

Affitti brevi, cedolare secca al 21% senza intermediari come Airbnb e Booking: è polemica

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.