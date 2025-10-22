Massimo Lovati al GF Vip, l’ex avvocato di Sempio nome bomba di Signorini: cosa sappiamo

Massimo Lovati

Il ritorno di Grande Fratello Vip e l’ipotesi di un nome legato al mondo della cronaca

Sarebbe Massimo Lovati il nome bomba che la produzione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini a gennaio, avrebbe contattato. Per il momento, si tratta solo di indiscrezioni non confermate. Lo stesso Lovati non ha né smentito né confermato le voci.

Il rumor è stato lanciato da Davide Maggio durante una puntata di TvTalk, parlando di un nome legato al mondo della cronaca nera che lo avrebbe lasciato senza parole. Selvaggia Lucarelli ha confermato l’indiscrezione sul Fatto Quotidiano, ripresa anche dal programma Ignoto X su La7.

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio

Massimo Lovati ha recentemente terminato il suo incarico come avvocato di Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, e avrebbe assunto un agente per gestire eventuali proposte televisive. Negli ultimi mesi è stato al centro del dibattito mediatico legato al caso Garlasco, diventando uno dei volti più noti della cronaca giudiziaria italiana.

Il legale di Sempio ha difeso l’attività di Lovati negli anni passati, mentre l’ex avvocato potrebbe proseguire la sua carriera nel mondo televisivo. Chissà che sullo sfondo non ci sia proprio Fabrizio Corona a muovere i fili per una possibile partecipazione del legale che ha ormai ribattezzato Gerry la rana.

Contatti informali con il Gf Vip e altri nomi

Oltre a Lovati, secondo Gabriele Parpiglia, Alfonso Signorini avrebbe contattato Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi per il GFVIP Gold. I contatti, secondo il giornalista, sarebbero stati diretti, senza provini ufficiali e senza date precise di partenza.

Massimo Lovati, noto per la sua recente attenzione al look (compreso un viaggio in Albania per nuovi denti), potrebbe quindi essere destinato a fare discutere nuovamente nel mondo dello spettacolo.

Un futuro televisivo ancora aperto

Il nome di Lovati, legato al caso Garlasco, continua a suscitare interesse mediatico. La revoca del suo mandato ha segnato la chiusura di una fase giudiziaria importante, ma la sua possibile presenza in tv potrebbe rappresentare un nuovo capitolo della sua carriera pubblica.

Al momento, tutto resta nel campo delle voci non confermate, ma il pubblico e i media continuano a seguire con attenzione ogni sviluppo.