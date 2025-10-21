Martina e Gianmarco: amore segreto da metà settembre, le accuse di Cristina e la replica di Ciro

Martina De Ioannon e Gianmarco Steni paparazzati insieme

La storia tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continua a far discutere. I due sarebbero tornati insieme di recente, ma secondo quanto rivelato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la scintilla sarebbe scoppiata molto prima, quando Martina era ancora impegnata con Ciro Solimeno.

Fonti vicine ai due, citate da Pugnaloni, hanno raccontato che Martina avrebbe iniziato a scrivere a Gianmarco già da metà settembre, inviandogli messaggi come “Mi manchi, ci vediamo?”. L’ormai famoso incontro al The Sanctuary di Roma, definito da molti un caso, sarebbe stato invece organizzato: Martina avrebbe scritto a Gianmarco “Vengo lì con le mie amiche, vieni anche tu”, e lui l’avrebbe raggiunta.

Ciro: “Altro che casuale, io non sapevo nulla”

Ciro ha reagito duramente a queste rivelazioni:

“Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? È surreale solo immaginarlo.”

Ha poi aggiunto:

“Non sarei mai rimasto con lei sapendo che mi prendeva in giro. Altro che incontro casuale: mi ha fatto credere che ci fossimo allontanati per i litigi, ma ora capisco che era tutto già deciso.”

Lo sfogo di Cristina Ferrara: “Ha perso la maschera”

Dopo settimane di silenzio, è intervenuta anche Cristina Ferrara, ex fidanzata di Gianmarco. In un lungo sfogo sui social, ha scritto:

“Non c’è nulla di male se l’amore nasce altrove, ma giocare sporco è un altro discorso. Chi porta avanti una relazione di facciata mentre ha già la testa altrove non perde una storia, perde la maschera.”

Cristina ha spiegato di aver capito solo ora il distacco improvviso di Gianmarco:

“Mi faceva credere che la freddezza servisse a proteggerci dopo i litigi. In realtà aveva già scelto di andare da un’altra parte. Ora è tutto chiaro.”