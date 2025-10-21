Caos a Uomini e Donne: Agnese De Pasquale lascia lo studio dopo il triangolo con i due Federico

Agnese De Pasquale

Registrazione 21 ottobre: Agnese De Pasquale bacia entrambi i cavalieri, poi Mastrostefano la spiazza

Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 21 ottobre, come riportato dal blogger e giornalista Lorenzo Pugnaloni, si è verificato un vero e proprio caos nello studio. La protagonista è Agnese De Pasquale, che ha portato avanti due frequentazioni: con Federico Mastrostefano e un altro Federico del trono over.

Durante la puntata, Agnese ha ammesso di aver baciato entrambi, ma alla fine ha deciso di dichiararsi per Mastrostefano. L’ex tronista, però, ha affermato che il suo interesse per lei è all’80%, percentuale che non è piaciuta alla dama. Delusa, Agnese ha quindi deciso di chiudere la conoscenza e lasciare lo studio.

Dietro le quinte, i due Federico l’hanno raggiunta, rientrando poi in studio, ma resta incerto se la dama tornerà a sedersi nel programma o se l’uscita sarà definitiva.

Sabrina, Marina e Paolo: nuova lite nel parterre

Sempre secondo quanto riportato da Pugnaloni, Sabrina Zago è uscita con Paolo, un nuovo cavaliere del parterre. L’uscita ha scatenato la gelosia di Marina, che se l’è presa con l’uomo perché, secondo lei, lo aveva contattato al telefono e poi aveva annullato la cena con lei per uscire con Sabrina. La tensione tra le due dame è stata evidente e ha movimentato la registrazione.

Sara Gaudenzi tra Marco e Jakub

Le registrazioni del 21 ottobre di Uomini e Donne sono proseguite con il trono classico. Protagonista è stata Sara Gaudenzi, che ha effettuato due esterne. La prima con Marco Veneselli, molto positiva: tra i due si percepisce una grande chimica e Sara ha ammesso che Marco le piace anche fisicamente. La seconda esterna è stata con Jakub, con cui il feeling appare meno evidente.

Cristiana riporta in studio Federico

Infine, Cristiana Anania è uscita per recuperare Federico, corteggiatore che aveva lasciato lo studio. Dopo un confronto intenso durante l’esterna, Federico ha deciso di tornare e continuare la conoscenza con Cristiana, rientrando successivamente in studio.