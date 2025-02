Matteo Salvini spiega i like notturni a Clara: ‘Di giorno lavoro’

Matteo Salvini ha fatto chiarezza sui like per Clara

Il retroscena dei like a Clara: il caso social nato durante Sanremo

Durante la settimana del Festival di Sanremo 2025 , la cantante Clara, in gara con il brano Febbre , ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di aver ricevuto diversi like notturni su Instagram da parte di Matteo Salvini , Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La giovane artista, sorridendo, ha commentato la vicenda con leggerezza senza voler approfondire troppo: “Questo non lo mettiamo, però” , ha detto al giornalista, lasciando intendere il suo imbarazzo. Tuttavia, la notizia ha rapidamente fatto il giro del web, diventando un argomento di discussione tra i fan e gli utenti dei social.

Matteo Salvini rompe il silenzio e chiarisce il motivo dei mi piace

A distanza di qualche settimana, è stato lo stesso Matteo Salvini a intervenire sulla questione in un’intervista rilasciata a The Journalai . Il Ministro ha confermato di aver detto like ai post di Clara , ma ha voluto chiarire il motivo del gesto:

“Non ho mica negato. Come lo spiego? Tra l’altro, lei non la seguo neanche. Quando è uscita la notizia, sono andato a controllare” , ha dichiarato Salvini.

Ha poi spiegato che si trattava semplicemente di un gesto di apprezzamento per la canzone di Clara:

“Se vedo una bella canzone o qualcosa che mi interessa, metto like. Ne metto diversi di notte perché di giorno lavoro, ho altro da fare. Se alle 11 di sera guardo Instagram sul divano, non penso che tolga niente a nessuno. Però mica male la canzone, le faccio i migliori auguri.”

Una semplice interazione sociale o un caso mediatico?

L’episodio ha generato curiosità e dibattiti sui social, ma dalle parole di Matteo Salvini emerge che si tratterebbe soltanto di un’abitudine legata al suo utilizzo di Instagram. Il Ministro ha sottolineato di non seguire Clara e di aver scoperto il clamore mediatico solo dopo che la vicenda è diventata virale.