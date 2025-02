Simone Cristicchi chiarisce: ‘Mia madre non ha l’Alzheimer’

Simone Cristicchi

La verità sulla malattia della madre a Domenica In

Per molto tempo, Simone Cristicchi ha lasciato spazio a diverse interpretazioni sulla sua canzone “Quando Sarai Piccola” , con molti che l’hanno associata all’Alzheimer. Tuttavia, durante un’intervista a Domenica In , il cantautore ha finalmente fatto chiarezza sulla condizione della madre, rispondendo alle domande di Mara Venier nel corso della puntata del 23 febbraio di Domenica In.

“Ognuno può interpretare la canzone come vuole, però non si parla di Alzheimer. Vorrei chiarire questo. Quello che è capitato a tua mamma è un’altra cosa. Non era Alzheimer, non era demenza senile”, ha sottolineato la conduttrice.

Cristicchi ha confermato, spiegando che la madre, Luciana, ha vissuto un vero e proprio miracolo :

“A mia mamma è successo qualcosa di incredibile quando aveva 63 anni. È stata una madre straordinaria, ha cresciuto tre figli da sola dopo la morte di mio padre. Nonostante il dramma che ha vissuto, riesce ancora a sorridere, ed è il più grande insegnamento che ci dà ogni giorno.”

La vera malattia della madre di Simone Cristicchi

Mara Venier ha insistito per ottenere chiarezza:

“Si può sapere che aveva?”

A quel punto, Cristicchi ha rivelato la verità:

“Mia madre è stata colpita da un’emorragia cerebrale molto dura. È stato un fulmine a ciel sereno, nessuno era preparato. In questi anni l’abbiamo accompagnata in un percorso di rinascita.”

Una rivelazione che il cantautore avrebbe potuto fare anche durante la settimana di Sanremo 2024 , quando molti, anche davanti a lui, parlavano della sua canzone come di un brano dedicato all’Alzheimer.

La scelta di portare ‘Quando Sarai Piccola’ a Sanremo

Dopo aver commosso il pubblico dell’Ariston , Cristicchi è stato ospite a Domenica In , dove ha parlato non solo della malattia della madre, ma anche dell’esperienza sanremese e del suo rapporto con la fidanzata Amara , che lo ha fatto emozionare in diretta TV.

“Quando Sarai Piccola l’ho scritta 5 anni fa. Tutti mi avevano detto di non inserirla subito in un album per non ‘bruciarla’. Quando le persone la ascoltavano, avevano una reazione molto forte, quindi abbiamo aspettato il momento giusto. È un tema delicato, ma Carlo (Conti, ndr) l’ha voluta al Festival, e ho pensato che fosse giusto aspettare.”

Nonostante il grande successo, il brano è stato critico da alcuni, che lo hanno accusato di romanticizzare la malattia . Mara Venier lo ha difeso , ribadendo che la canzone non parla di Alzheimer:

“Ognuno si riconosce nel brano attraverso il proprio vissuto. Ma nel caso di Simone, non si tratta di Alzheimer. Sua madre ha avuto un aneurisma cerebrale a 63 anni, ed è un miracolo che ce l’abbia fatta.”

Il percorso di rinascita di Luciana Cristicchi

La madre di Simone Cristicchi è stata colpita improvvisamente da un aneurisma cerebrale , un evento che ha segnato profondamente la vita del cantautore e della sua famiglia.

“È stato un dramma per noi e per lei. Quando succede una cosa del genere, non sei mai preparato. Abbiamo cercato di aiutarla nel suo percorso di rinascita, anche se alcuni danni sono purtroppo irreparabili.”

Nonostante tutto, la madre di Cristicchi continua a lottare con forza, diventando un esempio di resilienza e di amore per la vita.