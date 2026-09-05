Natalia Paragoni, il red carpet senza nascondere la malattia: capelli rasati e sorriso, poi Elena Santarelli zittisce l’hater

Natalia Paragoni

Al Festival di Venezia l’influencer mostra i segni delle cure per il linfoma di Hodgkin

È stato uno dei momenti più intensi del secondo giorno dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia. Non per un abito particolarmente provocatorio o per una posa studiata, ma per una scelta di estrema semplicità: Natalia Paragoni ha calcato il red carpet senza nascondere i segni della malattia.

La content creator, da mesi impegnata nel percorso di cura per un linfoma di Hodgkin, si è presentata al Lido con il capo scoperto e i capelli rasati, mostrando senza filtri una parte della realtà che sta vivendo. Un gesto accompagnato da un sorriso e da un look elegante, scelto per la serata del film Nessun Dolore di Gianni Amelio.

Era incinta all’ottavo mese quando le è stata diagnosticata la malattia e da allora ha deciso di raccontare pubblicamente il proprio percorso, comprese le conseguenze delle terapie.

Il look sul red carpet e la scelta di non nascondere le cure

Natalia ha scelto un completo nero dalla linea scolpita, impreziosito da un’applicazione floreale luminosa. A completare il look, un rossetto magenta e gli occhi evidenziati da una matita leggermente sfumata.

Ma il vero elemento che ha catturato l’attenzione non era l’abito. Era proprio il fatto che la 28enne, secondo quanto riportato nell’articolo, abbia deciso di non coprire i capelli rasati, lasciando visibili i segni delle cure.

Una scelta coerente con quello che ha fatto fin dall’inizio sui social: raccontare la propria malattia senza nascondersi e senza costruire una rappresentazione edulcorata del percorso oncologico.

La presenza a Venezia ha avuto anche un valore personale. Per Natalia è stata una parentesi di normalità, un ritorno a un appuntamento pubblico e professionale nel mezzo di una fase della vita inevitabilmente segnata dalle terapie.

La critica sotto il post: «Spettacolarizzare la malattia anche no»

Ed è proprio sotto uno dei contenuti dedicati alla sua apparizione al Festival che è arrivata la polemica.

Un’utente ha scritto: «Ma che vestito è? Spettacolarizzare la malattia anche no», criticando apertamente la scelta dell’influencer.

Natalia Paragoni ha deciso di non rispondere, evitando di trasformare la provocazione in un ulteriore caso social.

A intervenire è stata invece Elena Santarelli, che ha difeso pubblicamente Natalia con parole molto dure nei confronti dell’autrice del commento.

La showgirl, che ha vissuto da vicino il percorso oncologico del figlio Giacomo, oggi guarito, ha scritto: «Nella tua bio scrivi: “Non è da tutti essere per pochi”. Ora ho capito perché… Fossi una tua amica, dopo aver letto quello che hai scritto, me ne guarderei bene dal parlare ancora con te».

Poi la domanda che ha scelto di rivolgere direttamente all’utente: «Puoi anche pensarlo, ma scriverlo ti dà gioia? Perché sono curiosa di capire la mente umana fin dove si spinge».

La difesa di Elena Santarelli raccoglie il sostegno dei social

La replica di Elena Santarelli ha raccolto rapidamente il consenso di molti utenti, che hanno sostenuto sia il messaggio della showgirl sia la scelta di Natalia di presentarsi pubblicamente senza nascondere le conseguenze delle terapie.

La polemica, in questo modo, ha finito per spostare l’attenzione dal vestito al significato di quella presenza sul red carpet.

Perché la scelta di Paragoni non sembra essere stata quella di trasformare la malattia in un elemento spettacolare, ma piuttosto di non fingere che non esista.

Il suo sorriso, il trucco, l’abito elegante e il capo scoperto hanno raccontato una donna che continua a vivere la propria quotidianità anche dentro un percorso difficile.

E proprio sotto il suo post è arrivato uno dei commenti che meglio sintetizzano la reazione di chi l’ha sostenuta: «Grazie perché ci sentiamo meno sole».