Me contro Te si sposano… a pagamento: nozze-show il 5 settembre 2026 all’Arena di Milano

Nozze a... pagamento per Luigi Calagna e Sofia Scalia in arte Me contro Te

La data è ufficiale, ma non sarà un matrimonio tradizionale

Dopo anni di annunci, rinvii e mezze conferme, Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Me contro Te, hanno finalmente fissato la data delle nozze: 5 settembre 2026. Ma chi si aspettava una cerimonia intima o tradizionale resterà deluso. Il matrimonio di Luì e Sofì sarà infatti un evento-spettacolo dal titolo The Wedding – Lo Show, in programma all’Arena di Milano.

“The Wedding – Lo Show”: nozze trasformate in evento

Non una semplice celebrazione, ma un vero format di intrattenimento con musica, coreografie, pubblico e biglietti a pagamento. L’idea, spiegano i due creator, è quella di coinvolgere la community che li segue da anni tra YouTube, cinema e musica: «Sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato nel nostro viaggio».

In altre parole, il matrimonio diventa un palco e gli invitati diventano spettatori.

Biglietti e prezzi: da 48 a 250 euro

Per assistere allo show-matrimonio sarà necessario acquistare un biglietto. I prezzi sono allineati a quelli dei grandi eventi live:

48 euro per i posti più economici

per i posti più economici fino a 110 euro per le posizioni migliori

per le posizioni migliori 250 euro per il pacchetto meet and greet, con possibilità di aggiungere ulteriori vip pack a pagamento

I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di ticketing come TicketOne e Vivo Concerti.

Polemiche sui social: “Monetizzano anche le nozze”

L’annuncio ha diviso il pubblico. Se da un lato i fan più giovani e molte famiglie hanno accolto la notizia con entusiasmo, dall’altro le critiche non si sono fatte attendere. Sui social in molti parlano apertamente di un’operazione commerciale: «Monetizzano anche il matrimonio», scrivono alcuni utenti, mettendo in discussione la scelta di trasformare un momento privato in uno spettacolo a pagamento.

Le polemiche sono state tali che la coppia ha limitato i commenti sotto gli ultimi video pubblicati.

I Me Contro Te hanno annunciato le loro nozze evento

Il nodo del valore legale

A far discutere è anche un aspetto non secondario: il valore giuridico del matrimonio. Al momento, infatti, non è stato chiarito se durante The Wedding – Lo Show sarà celebrata anche una cerimonia civile ufficiale, con la presenza di un ufficiale di stato civile. In assenza di questo elemento, l’evento rischia di restare una messa in scena simbolica, non un matrimonio riconosciuto dallo Stato.

Una storia di annunci e rinvii

La proposta di matrimonio risale all’ottobre 2021. Da allora, Luì e Sofì avevano più volte annunciato e poi rimandato le nozze, parlando prima di una data nel 2024, poi di settembre, poi di una generica primavera. Ora la decisione definitiva, ma con un cambio radicale di impostazione: niente rito classico, ma un grande show.

Vita privata o intrattenimento?

Con The Wedding – Lo Show, Me contro Te confermano ancora una volta la loro capacità di trasformare ogni passaggio della vita pubblica in contenuto e business. Una scelta coerente con il loro percorso, ma che riapre un dibattito sempre più attuale: dove finisce la vita privata e dove inizia lo spettacolo, nell’era dei creator?

Una cosa è certa: il matrimonio di Luì e Sofì non passerà inosservato. E, come sempre, farà parlare.