Melissa Satta a Verissimo: ‘Con Carlo ho ritrovato serenità e leggerezza’, poi sorprende su Berrettini

Melissa Satta ospite a Verissimo

Melissa Satta è tornata a Verissimo e, accolta da Silvia Toffanin, ha mostrato un volto sereno e rilassato in occasione della puntata del 17 maggio. La modella e conduttrice, ospite della puntata andata in onda sabato 17 maggio su Canale 5, ha ripercorso l’ultimo anno della sua vita, segnato dalla fine della relazione con Matteo Berrettini e dall’inizio di un nuovo capitolo accanto a Carlo Gussalli Beretta.

“Quest’anno arrivo qui con una leggerezza diversa”, ha esordito Satta, sorridente. “Sono molto più serena e felice. Finalmente non sono qui a dirti che sto vivendo un momento difficile”. Parole che tracciano un netto spartiacque con la Melissa dell’anno scorso, travolta dalle critiche social durante la relazione con il tennista italiano.

“Essere un personaggio pubblico è una scelta che feci 20 anni fa”

Satta ha riflettuto sul peso della notorietà e sul difficile equilibrio tra vita privata e visibilità: “20 anni fa ho accettato di essere un personaggio pubblico. Raccontare un po’ di sé è inevitabile. Se non lo fai, ti accusano di tirartela. Se lo fai troppo, ti criticano comunque. Ma io sono semplicemente me stessa”.

Il nuovo amore con Carlo: “È un ragazzo semplice, in un anno mai litigato”

Il cuore di Melissa Satta ora batte per Carlo Gussalli Beretta, rampollo di una nota famiglia e volto discreto della mondanità milanese. “Ci conoscevamo già da tempo, poi entrambi siamo rimasti single e ci siamo iniziati a scrivere. All’inizio ero scettica, spaventata… ma lui ha saputo conquistarmi. E sono felice che lo abbia fatto”.

Di Carlo, Melissa apprezza la semplicità e l’affinità quotidiana: “Non abbiamo mai litigato, e per me è una novità. Non ho la voglia di discutere. Siamo simili, con lui ho scoperto la bellezza della routine: allenamenti di mio figlio, cene tranquille e a letto presto. Una vita normale, come piace a me”.

Maddox al centro: “Condivido tutto con mio figlio, anche Carlo”

Il rapporto con il figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin-Prince Boateng, è un pilastro della vita di Melissa. “Coinvolgo Maddox in tutto, anche nei miei affetti. Un giorno ha visto un messaggio da un certo ‘C’ sul display dell’auto e mi ha detto: ‘Mamma, non mi dire bugie’. Così gli ho raccontato di Carlo. Voglio essere trasparente con lui”.

Il nuovo compagno è stato accolto bene anche dalla famiglia: “Facciamo molte cose insieme con la famiglia di Carlo, Maddox si trova bene. Ho la fortuna di avere un bel supporto”.

Il dolore del passato e il coraggio di ricominciare

Satta ha parlato anche della fine del suo matrimonio con Boateng: “Il divorzio è stato il dolore più grande della mia vita. Ho vissuto in Germania, Spagna, Istanbul… ovunque con Maddox. Ma quando una storia finisce, finisce. Ora i rapporti sono sereni, ci vediamo per nostro figlio”.

Anche su Berrettini, nessun rancore: “Gli vogliamo ancora bene, fa parte della nostra storia. Maddox sa che a volte le storie d’amore finiscono, ma rimane l’affetto. Noi gli vorremo sempre bene. Poi ci sta che non si può rimanere fidanzati per tanti motivi diversi. A ”.

Nessun progetto, solo presente: “Mi godo ogni giorno”

Nonostante la felicità ritrovata, Melissa non si sbilancia sul futuro: “Carlo è più giovane di me, magari avrà desideri diversi un domani. Ma oggi non ha senso fare programmi. Mi godo ogni giorno per quello che è”.