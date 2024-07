Michelle Comi lancia appello e trova fan che le paga una vacanza da sogno: ‘Con 10k non faccio neanche shopping’

É tra le content creator più discusse del panorama social. La 29enne Michelle Comi ha deciso di lasciare il lavoro da impiegata amministrativa da 1400 euro al mese all’Istituto Tumori per dedicarsi alla sua attività di performer su OnlyFans. “Avevo solo Instagram ma ero vista malissimo dalle mie colleghe, sono stata vittima di mobbing”.

La star di OnlyFans Michelle Comi aveva lanciato un appello su Instagram per una vacanza con indicazioni precise

Oltre che per i suoi contenuti audaci la torinese si sta facendo notare per le sue provocazioni. A volte ironiche e pungenti, in altri casi però si tratta di iniziative che accendono infuocati dibattiti social. Nei giorni scorsi Michelle Comi ha lanciato un appello dal suo profilo Instagram: “A luglio sono libera, se qualcuno vuole invitarmi in vacanza”.

Ovviamente la content creator ha posto delle condizioni particolari. “Hotel a 5 stelle, villa con piscina privata, autista privato, amante dello shopping, niente social ma solo divertimento”. Non sono mancate battute e stoccate al vetriolo con la torinese che ha replicato ai detrattori. “Mai pagato una vacanza in vita mia”.

Nonostante lo scetticismo dei follower, viste le richieste, Michelle Comi ha trovato un facoltoso ammiratore che ha soddisfatto in pieno le sue richieste. “Finalmente ho trovato chi mi offre una vacanza degna di essere chiamata tale. No come alcuni di voi che mi hanno fatto proposte raccapriccianti con 10k. Non ci faccio neanche shopping. Per una settimana, siete seri?”.

L’influencer finisce nel mirino della critica ma vola a Varsavia: ‘Paga un affitto di 15 mila euro, se no è una catapecchia’

Così la content creator è volata a Varsavia. Una volta arrivata ha mostrato la casa di Thomas che ha deciso di ospitarla. “Che bella vista, avete visto bisogna puntare almeno ad un ragazzo che paga di affitto 15000 euro al mese se no è una catapecchia, neanche un caffè”. Poi il giro in Lamborghini che però il giovane non le ha fatto guidare. “Hai ragione, niente le donne non devono avere la patente. Autista privato o nulla”.