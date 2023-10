Miss Italia 2023: ‘Sgarbi è fuori’, la replica e il giallo della diretta su RaiNews

La proclamazione di Miss Italia 2023 è fissata per l’11 novembre alle ore 20:00. Il concorso, presentato nella sala stampa della Camera, segna il ritorno a Salsomaggiore dopo 13 anni.

Contrariamente a quanto trapelate durante l’incontro con la stampa non ci sarà la diretta su RaiNews degli ultimi 10 minuti. La conduzione sarà affidata alla giornalista del Tg2 Manuela Moreno. Di sicuro ci sarà la diretta streaming sul sito e sul canale YouTube del concorso.

Non ci sarà Vittorio Sgarbi, finito nella bufera per un’inchiesta sull’evasione fiscale e per presunte consulenze d’oro. “Alla lettura delle dichiarazioni fatte nel corso in conferenza stampa sino felice che le violente polemiche contro di me abbiano ottenuto il risultato di dimostrare la mia incompatibilità con Miss Italia. Faccio con onore il Sottosegretario, ma per fare il presidente occorre almeno essere ministro”.

“Siamo riusciti a ricreare un brand famoso nel mondo” ha detto il sindaco del Comune emiliano, mentre il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha spiegato come la collaborazione con il Concorso abbia l’obiettivo di “realizzare progetti che completino il senso più attuale della bellezza: quella estetica e quella del Made in Italy e della creatività dei nostri artigiani”.

“Un’edizione speciale di Miss Italia coraggiosa, sicura di sé, dopo la sorprendente e incoraggiante partecipazione del pubblico alle 348 selezioni nelle piazze dei Comuni italiani con le 6780 iscritte. Qui, davanti alla folla, le ragazze hanno sfilato in passerella ma hanno anche promosso i temi sociali che ci stanno a cuore, primi fra tutti quello dell’educazione stradale per contribuire a rafforzare la sicurezza sulle nostre strade” – ha detto Patrizia Mirigliani,

La giuria che eleggerà l’84esima edizione di Miss Italia è composta dai giornalisti Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani e dalla modella e influencer Giulia Salemi, terza classificata nel 2014. Madrina della serata sarà la Miss Italia di Salsomaggiore, Gloria Bellicchi, vincitrice del Concorso nel 1998.

Patrizia Mirigliani ha ricordato che, una decina di giorni fa, è stato invitato a far parte della giuria e che il Concorso è in attesa della sua risposta che è arrivata poco dopo. Per il Sottosegretario alla Cultura quanto riferito in conferenza stampa va interpretato come un “passo indietro degli organizzatori”.

Più lapidario era stato Fabio Pietrella, deputato di Fdi presente alla conferenza: “Per lui Miss Italia finisce qui”. Sulla diretta su RaiNews 24 è arrivata la precisazione del direttore Paolo Petrecca: “Nessuna diretta di Rainews24 e Rainews.it per l’evento di Miss Italia previsto a Salsomaggiore. Le nostre testate faranno soltanto una copertura giornalistica, con servizi e interviste”.