Miss Italia, Patrizia Mirigliani sulla trans Miss Olanda: ‘Da noi non sono ammesse’

Continua a far discutere l’incoronazione di Rikkie Valerie Kollé a Miss Olanda. Sulla questione di far concorrere donne e donne trans ai concorsi di bellezza si è soffermata anche la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani che ha una visione diversa dal modello orange.

Patrizia Mirigliani: ‘Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia con strategie un po’ assurde’

“Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde. Sin da quando è nato il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere donna fin dalla nascita. Probabilmente perché già allora si prevedeva che la bellezza potesse subire modificazioni o che le donne potessero subire modificazioni o che gli uomini potessero diventare donne” – ha spiegato Patrizia Mirigliani in un’intervista concessa a Radio Cusano Campus.

Patrizia Mirigliani con le aspiranti miss dell’edizione 2022

Il regolamento di Miss Italia: ‘Bisogna essere donna fin dalla nascita’

L’imprenditrice ha rimarcato che a Miss Italia sono ammesse ragazze tatuate, con piercing ed extension. “Fa tutto parte del nuovo modo di raccontarsi delle donne, però tutto ciò che è eccesso per accentuare l’estetica cerchiamo di non agevolarlo. Gli eccessi non vanno bene”.

Poi il passaggio sull’apertura di Miss Italia a chi si unita in matrimonio. “Un tempo era preclusa la partecipazione alle donne sposate e mio padre dovette togliere a malincuore la corona a Mirca Viola, moglie e mamma. Oggi il regolamento è cambiato”. Al momento non è chiaro se la nuova edizione di Miss Italia andrà in diretta tv o, come negli ultimi anni, sarà trasmessa soltanto in streaming,