Miss Italia, Sgarbi: ‘Mancata diretta censura violenta’, stoccate a Rai, Sanremo e Fedez

“La cosa più triste di questa edizione è che non ci sia un canale nazionale che trasmetta la finale come è sempre stato, per una censura violenta, fascista, grave” – ha affermato Vittorio Sgarbi , presidente della giuria dell’84/a edizione di Miss Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione della finale, visibile solo in streaming a partire dalle ore 17:00 di sabato 11 novembre sul sito internet del Concorso.

Vittorio Sgarbi senza freni a Miss Italia: ‘Deve essere una festa nazionale come il Natale e il 2 giugno’

Il politico e critico d’arte durante la diretta ha poi lanciato accuse alla Rai, dove in passato il concorso veniva trasmesso in diretta, ed ha citato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo. “Il problema è l’intolleranza e l’azione negativa è quella di chi vuole abolire Miss Italia e il Natale, nel nome di una falsa tolleranza. Noi dobbiamo difendere i nostri valori e la nostra storia” – ha aggiunto. “La mia convinzione è che Miss Italia sia una festa nazionale, come Sanremo, come il Natale, come il 2 giugno. Miss Italia è radicata come un valore, le polemiche sono contro la tradizione, contro la sensibilità”

Quindi un richiamo alle dichiarazioni dell’ex presidente della Camera, Laura Boldrini: “Miss Italia è l’esaltazione del bello, attaccata ideologicamente dalla Boldrini, massima carica dello stato. Miss Italia sublima la bellezza e va fatta una battaglia per difenderla – ha detto Sgarbi – così come dobbiamo difendere il Natale dagli attacchi di chi lo vuole cambiare”.

‘La censura a Miss Italia rievoca tempi bui, abbiamo visto il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo’

Vittorio Sgarbi ha fatto poi riferimento all’ultima edizione di Sanremo piazzando stoccate nei confronti degli artisti in gara per outfit e atteggiamenti. “Si vedono in Tv programmi assurdi e offensivi e la Tv pubblica che non fa mandare in onda Miss Italia veste i panni di una censura che rievoca tempi bui. Difendiamo i valori positivi, da sottosegretario difenderò il valore di un bene dell’Italia come Miss Italia. Abbiamo visto il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, lo facciano a casa loro”.