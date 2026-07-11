Morto Peppino di Capri, l’amore oltre il successo: Roberta e Giuliana, le due donne che hanno segnato la sua vita

Da sinistra Peppino Di Capri con Giuliana Gagliardi e Roberta Stoppa

La prima moglie ispirò una delle sue canzoni più celebri, la seconda gli restò accanto per oltre quarant’anni

Dietro il successo di Peppino di Capri non ci sono stati soltanto dischi, Festival di Sanremo e canzoni entrate nella storia della musica italiana. Nella vita del cantante, scomparso all’età di 86 anni, hanno avuto un ruolo fondamentale anche due donne che hanno accompagnato momenti molto diversi della sua esistenza: Roberta Stoppa, la prima moglie, musa di uno dei suoi brani più celebri, e Giuliana Gagliardi, la compagna della maturità, rimasta al suo fianco per oltre quattro decenni.

Due storie d’amore profondamente diverse, entrambe destinate a lasciare un segno nella vita privata e artistica del cantante caprese.

L’incontro con Roberta Stoppa e quella canzone diventata un classico

Il primo grande amore di Peppino di Capri fu Roberta Stoppa, giovane modella torinese conosciuta nell’estate del 1959 durante una serata a Ischia.

Lo stesso artista raccontò più volte di essere rimasto colpito nel vederla ballare con l’attore americano William Holden. Da quel momento nacque una relazione intensa che portò la coppia prima alla convivenza e poi al matrimonio, celebrato il 3 maggio 1961.

Erano gli anni in cui Peppino di Capri stava conquistando il grande pubblico e Roberta condivise con lui il periodo dell’ascesa artistica.

Nel 1963 il cantante le dedicò “Roberta”, una delle canzoni più amate del suo repertorio, destinata a diventare un simbolo della musica romantica italiana.

La crisi del matrimonio e la nascita del figlio Igor

Con il passare degli anni il rapporto iniziò però a incrinarsi.

Sul finire degli anni Sessanta la coppia attraversò una profonda crisi. Ci fu anche un tentativo di riconciliazione che portò alla nascita del loro unico figlio, Igor, venuto al mondo nel 1970.

La nascita del bambino, tuttavia, non riuscì a salvare un matrimonio ormai compromesso. Dopo la separazione, il divorzio arrivò definitivamente nel 1976, chiudendo un capitolo importante della vita dell’artista.

L’arrivo di Giuliana e la rinascita di Peppino di Capri

Proprio mentre il matrimonio con Roberta stava finendo, nella vita del cantante entrò Giuliana Gagliardi, giovane biologa napoletana conosciuta grazie allo zio Mimmo, che le aveva proposto di assistere a un suo concerto.

Tra i due nacque subito un forte legame.

L’inizio della loro relazione coincise anche con uno dei momenti più complicati della carriera di Peppino Di Capri. All’inizio degli anni Settanta il panorama musicale stava cambiando rapidamente e il cantante attraversava un periodo professionale difficile.

Accanto allo storico batterista e amico Bebè, Giuliana rappresentò un punto di riferimento fondamentale. Fu in quegli anni che l’artista fondò una propria casa discografica e rilanciò la sua carriera.

La svolta arrivò nel 1973, con la vittoria del Festival di Sanremo grazie a “Un grande amore e niente più”, canzone che Peppino Di Capri ha raccontato più volte di aver dedicato proprio a Giuliana.

Un matrimonio durato oltre quarant’anni

Dopo il divorzio dalla prima moglie, Peppino di Capri sposò Giuliana Gagliardi nel 1978.

Dal loro matrimonio nacquero due figli: Edoardo, nel 1981, e Dario, nel 1986.

La famiglia scelse di vivere a Capri, lontano dal clamore dello spettacolo. Giuliana continuò infatti a svolgere la professione di biologa nel proprio laboratorio di analisi sull’isola, mantenendo sempre un profilo estremamente riservato.

Nonostante fosse la moglie di uno degli artisti più popolari d’Italia, preferì restare lontana dalla mondanità e dai riflettori.

L’addio che segnò profondamente il cantante

Nel 2019 Giuliana Gagliardi morì dopo una lunga malattia.

Per Peppino di Capri fu uno dei dolori più grandi della sua vita.

L’artista scelse di non partecipare ai funerali della moglie, spiegando successivamente di voler conservare dentro di sé l’immagine della donna quando era ancora in vita, senza sostituirla con il ricordo dell’ultimo saluto.

Negli anni successivi tornò più volte a parlare di Giuliana, ricordando il sostegno che gli aveva dato nei momenti più difficili e il ruolo determinante avuto nella sua rinascita umana e professionale.

Con la scomparsa di Peppino di Capri si chiude una delle pagine più importanti della musica italiana. Ma accanto ai suoi grandi successi resteranno anche le storie d’amore che hanno accompagnato la sua lunga carriera: quella giovanile con Roberta Stoppa, diventata una canzone senza tempo, e quella vissuta con Giuliana Gagliardi, la donna che gli è rimasta accanto fino all’ultimo grande capitolo della sua vita.