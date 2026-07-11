Sudafrica, morto Jayden Adams a 25 anni dopo il Mondiale: il dolore per la nonna e il mistero sulle cause del decesso

Sudafrica in lutto per la scomparsa di Jayden Adams

Il centrocampista dei Mamelodi Sundowns era appena rientrato dalla Coppa del Mondo

Il calcio sudafricano è sotto shock per l’improvvisa morte di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale, scomparso all’età di appena 25 anni poche ore dopo il rientro in patria dal Mondiale 2026. Una notizia che ha sconvolto tifosi, compagni di squadra e istituzioni sportive, anche perché le cause del decesso non sono ancora state chiarite e sono al centro delle indagini avviate dalla polizia.

La tragedia arriva al termine di un’estate che aveva visto Adams protagonista sul campo con la maglia del Sudafrica, autore di uno storico cammino nella Coppa del Mondo, ma anche segnato da un profondo dolore personale.

Dal sogno Mondiale alla tragedia

Solo pochi giorni fa Jayden Adams era rientrato dal Mondiale disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico, dove aveva contribuito a scrivere una pagina storica per il calcio sudafricano.

La nazionale dei Bafana Bafana aveva infatti raggiunto, per la prima volta nella sua storia, la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo, fermandosi soltanto ai sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 1-0 contro il Canada.

Durante il torneo il centrocampista era stato protagonista, partendo titolare nelle prime due partite e collezionando complessivamente nove presenze e un gol con la maglia della nazionale.

Il dolore per la morte della nonna prima dell’esordio

Il Mondiale di Adams era stato segnato anche da un grave lutto familiare.

Il 17 giugno, appena ventiquattro ore prima dell’esordio contro la Repubblica Ceca ad Atlanta, era morta la nonna Marianna Adams, alla quale il calciatore era molto legato.

Nonostante il dolore, il 25enne aveva scelto di restare con il gruppo e onorare l’impegno con la nazionale, contribuendo al miglior risultato mai ottenuto dal Sudafrica nella competizione iridata.

L’indagine sulle cause della morte

Nelle ultime ore il ministro dello Sport Gayton McKenzie ha confermato la scomparsa del calciatore, invitando alla prudenza.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il corpo di un uomo di 25 anni è stato trovato in un’abitazione nel quartiere di Schotschekloof, a Città del Capo. La polizia ha aperto un fascicolo per accertare le circostanze della morte.

Al momento non è stata comunicata alcuna causa ufficiale del decesso. Alcuni media locali hanno avanzato ipotesi che restano però prive di conferme da parte degli investigatori.

«La causa della morte di Jayden non è stata ancora confermata», ha dichiarato McKenzie, chiedendo ai media e all’opinione pubblica di evitare speculazioni e di rispettare il dolore della famiglia e del club.

Il cordoglio del calcio sudafricano

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della scomparsa.

Il ministro dello Sport ha definito Adams «uno dei giovani talenti più promettenti del calcio sudafricano», ricordando il percorso che lo aveva portato dalle giovanili fino alla nazionale maggiore.

Anche il sindacato dei calciatori sudafricani ha reso omaggio al centrocampista.

«La morte ha crudelmente portato via uno di noi. Ha privato il nostro Paese di un calciatore straordinario, ma non potrà cancellare l’eredità che Jayden Adams lascia. Ricorderemo per sempre la sua umiltà, il suo talento e l’orgoglio con cui ha rappresentato il Sudafrica. Riposa in pace, Jayden. Non sarai mai dimenticato».

Mentre proseguono gli accertamenti delle autorità, il mondo del calcio continua a interrogarsi su una tragedia che ha interrotto improvvisamente la vita di uno dei protagonisti della nuova generazione sudafricana, appena rientrato da un Mondiale che sembrava aver segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera.