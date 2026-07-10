Roma, furto nella villa di Pierluigi Diaco: i ladri restano a lungo in casa e lasciano una scia di indizi

Pierluigi Diaco

Il conduttore di BellaMa’ ha trovato l’abitazione completamente a soqquadro

È rientrato a casa convinto di trovare tutto come lo aveva lasciato poche ore prima. Invece, ad attenderlo c’erano stanze devastate, mobili aperti e oggetti spariti. Pierluigi Diaco, volto della Rai e conduttore di BellaMa’, è stato vittima di un furto nella sua abitazione sull’Appia Antica, a Roma. Gli investigatori stanno ora cercando di risalire agli autori del colpo, che avrebbero agito con calma, lasciando dietro di sé elementi ritenuti utili alle indagini.

La scoperta al rientro a casa

Il furto risale alla sera del 1° luglio. Secondo la ricostruzione, Diaco e il compagno Alessio Orsingher avevano lasciato l’abitazione intorno alle 20 per fare ritorno alcune ore dopo.

Intorno alle 23, una volta aperta la porta di casa, il giornalista si è trovato davanti una scena completamente diversa da quella lasciata poche ore prima: luci accese, stanze messe a soqquadro e diversi oggetti spariti.

È stato lo stesso conduttore ad allertare immediatamente le forze dell’ordine.

Rubati gioielli, orologi e ricordi personali

Gli agenti del commissariato Celio, insieme alla Polizia Scientifica, hanno effettuato i rilievi all’interno della villa.

Da una prima ricostruzione, il bottino comprende orologi, gioielli, capi d’abbigliamento e anche alcuni oggetti di valore affettivo, particolarmente cari al conduttore.

I ladri avrebbero cercato anche una cassaforte, senza però riuscire a trovarla.

Entrati forzando una portafinestra

Secondo gli investigatori, i malviventi sarebbero riusciti a entrare nell’abitazione forzando una portafinestra con una smerigliatrice elettrica, conosciuta anche come flex.

Una volta all’interno avrebbero rovistato nelle stanze per almeno una ventina di minuti, cercando gli oggetti di maggior valore prima di allontanarsi con il bottino.

Le tracce lasciate dalla banda

L’indagine è ora concentrata sull’identificazione dei responsabili.

Gli investigatori ritengono che gli autori del colpo abbiano lasciato diverse tracce, comprese impronte e altri elementi che potrebbero rivelarsi decisivi per l’inchiesta.

Al vaglio c’è anche l’unica telecamera esterna presente nella zona, che potrebbe aver ripreso i movimenti dei ladri prima o dopo il furto.

Tra le ipotesi investigative c’è quella che possa trattarsi di una banda specializzata nei furti in abitazione, anche se saranno gli accertamenti della polizia a chiarire identità e responsabilità dei componenti del gruppo.