Uomini e Donne, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari ritrova l’amore: la risposta sull’opinionista non passa inosservata

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante

Cosimo Dadorante, protagonista del trono dell’opinionista, esce allo scoperto sui social con la nuova compagna

Per mesi aveva fatto sognare il pubblico di Uomini e Donne con il suo corteggiamento a Tina Cipollari, tra viaggi, regali di lusso e siparietti che avevano conquistato gli spettatori. Ora, però, Cosimo Dadorante ha deciso di voltare definitivamente pagina. L’imprenditore pugliese è uscito allo scoperto sui social presentando per la prima volta la donna che ha conquistato il suo cuore e, rispondendo ai fan, ha chiarito anche quale sia oggi il rapporto con la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi.

La presentazione ufficiale della nuova compagna

Nelle ultime ore Cosimo ha pubblicato su Instagram alcune fotografie insieme alla sua nuova fidanzata.

Le immagini hanno immediatamente acceso la curiosità dei follower, che gli hanno chiesto se si trattasse davvero della donna con cui aveva iniziato una relazione.

L’ex corteggiatore non ha lasciato spazio ai dubbi e ha deciso di confermare tutto con un lungo messaggio.

«È la mia fidanzata, stop amiche… Stavolta sono innamorato. A 50 anni ho aspettato un po’ per dirlo, ma lei è una ragazza straordinaria. Gesù mi ha permesso di incontrarla, poi l’ho conosciuta, ho scritto per lei cinque delle mie canzoni e da lì è nato l’amore».

Cosimo Dadorante con la fidanzata

“Ci si può innamorare anche a 50 anni”

Nel suo messaggio Cosimo ha voluto lanciare anche un messaggio di speranza a chi non ha ancora trovato la persona giusta.

«La vita è troppo breve per non amare e per non gridare al mondo che anche a 50 anni ci si può innamorare come un adolescente», ha scritto.

L’imprenditore ha poi invitato chi è ancora single a non perdere la fiducia, ricordando che l’amore può arrivare quando meno lo si aspetta.

La domanda su Tina Cipollari e la risposta che non passa inosservata

Tra i tanti commenti comparsi sotto il post, inevitabilmente, sono arrivati anche quelli dedicati a Tina Cipollari.

Diversi utenti hanno ricordato il percorso vissuto insieme nel programma di Canale 5, sottolineando quanto fossero piaciuti come coppia.

Ma la replica di Cosimo ha sorpreso molti.

A chi gli chiedeva se sentisse ancora Tina, ha risposto con poche parole: «Mai più sentita. E chi la vede e la sente più».

Quando invece un altro follower ha scritto che insieme all’opinionista formava una coppia affiatata, l’ex corteggiatore ha liquidato la questione con un ironico: «Sì, sì…», accompagnato da una risata.

Le risposte su Tina di Cosimo pubblicate da Il Mondo della Tv

Il percorso a Uomini e Donne

Cosimo Dadorante era diventato uno dei volti più popolari dell’ultima edizione di Uomini e Donne grazie al corteggiamento riservato a Tina Cipollari.

I due avevano condiviso diverse esperienze, tra cui un viaggio a Parigi dedicato allo shopping di lusso e altri momenti che avevano divertito il pubblico del programma.

Prima di lasciare il dating show, l’imprenditore era tornato in studio per salutare Tina e regalarle una borsa Gucci, acquistata dopo che l’opinionista aveva confessato di essersene innamorata durante un viaggio a Madrid.

Oggi, però, quella parentesi sembra definitivamente archiviata. Con la presentazione ufficiale della nuova fidanzata e le parole dedicate all’ex protagonista di Uomini e Donne, Cosimo ha lasciato intendere di guardare ormai soltanto al futuro.