Monica Bellucci festeggia 60 anni: ‘Gioco con la fantasia, ma a casa chignon e ciabattine’

“Quando hai una relazione creativa con una persona che ami c’è una forza che si sprigiona e che dà vita ai progetti. Io dico sempre che la vita è più importante dell’arte. O meglio che l’arte è una forma di vita. Come lo è l’amore per i figli, per gli amici, per le relazioni vere. Tutto questo è arte – un’arte che va al di là del lavoro”. Sono le parole di Monica Bellucci, 60 anni il 30 settembre, protagonista di copertina del nuovo numero di ottobre di Vogue Italia, in edicola dal 3 ottobre, al quale si racconta in un’intervista esclusiva,

Monica Bellucci festeggia 60 anni con una copertina su Vogue Italia

In occasione di una data così importante, lo stesso traguardo appena raggiunto anche dal magazine che quest’anno celebra il suo sessantesimo anniversario, la grande attrice italiana è stata immortalata dal compagno Tim Burton, primo regista da Walk of Fame a firmare una cover story, in un servizio ambientato nel Sacro Bosco di Bomarzo: un luogo di fiabe, orrori e meraviglie, ideale cornice di questo originale Buon Compleanno.

“Sono sempre rimasta con i piedi per terra” – dice l’attrice. “Mi piace giocare con la fantasia però so benissimo che mi muovo all’interno di un gioco. A volte il lavoro mi ha anche salvata dalla vita, mi ha dato la forza di poter sopportare i momenti più complicati. Ma poi, quando vado a casa, mi faccio uno chignon, metto le ciabattine e magari preparo un piatto di pasta”.

L’attrice: ‘Sono sempre rimasta con i piedi per terra’

Aggiunge Tim Burton: “Sono americano ma il mio desiderio segreto è sempre stato essere un regista di horror italiano. E ora il mio sogno si realizza. L’ho trattato come se fosse un film. Monica è una collaboratrice potente, con lei si riesce a fare tutto molto rapidamente ma con una fortissima connessione creativa. Ho sentito da subito questo legame con lei. Forse perché, come me, anche lei vuole sperimentare cose nuove, diverse, ha questa grande passione per tutto ciò che lega l’arte alla psicologia, ai sentimenti”.

Auguri speciali a Monica Bellucci arrivano da Città di Castello, città d’origine dell’attrice. “Auguri sinceri alla nostra concittadina che con la sua straordinaria bravura e talento da decenni porta in alto ovunque il nome di Città di Castello, che ha sempre rivendicato con orgoglio in ogni occasione, ricordando la sua grande famiglia, i tanti amici ed estimatori che da queste parti l’hanno vista crescere e poi spiccare il volo attraverso una consacrazione artistica che ne ha fatto una autentica “bandiera” della moda, del cinema e del teatro con ripetuti e prestigiosi risultati” – ha affermato il sindaco Luca Secondi a nome della giunta e della comunità.