Morta Marisa Roth, la star di TikTok aveva raccontato la battaglia contro il tumore al colon

La star di TikTok Kyle Marisa Roth è morta a 36 anni. La ferale notizia è stata annunciata lunedì 15 aprile dalla sua famiglia.

Dal gossip ai video esilaranti, il grido di battaglia della 36enne Marisa Roth era ‘Vuoi di più’

La madre dell’influencer di gossip in un post su LinkedIn ha detto: “Mia figlia Kyle è morta. Ha toccato alcune delle vostre vite per la sua attività sulla piattaforma. Amava e viveva ferocemente. Niente ha senso adesso. Siate gentili gli uni con gli altri, per favore.” In un post su Instagram, la sorella di Kyle, Lindsay Roth, ha rivelato che sua sorella è deceduta la scorsa settimana.

“Stiamo ancora elaborando e decidendo come celebrare e onorare adeguatamente la sua vita. So che ha toccato così tante persone con il suo umorismo, la sua intelligenza, la sua bellezza, il suo attivismo nel gossip, il suo atletismo e altro ancora, aveva così tanti doni”.

Su TikTok era seguita da 200.000 follower. Era molto conosciuta per il suo modo di iniziare i video e per stuzzicare gli ascoltatori con la domanda: “Vuoi di più? Ti mostrerò di più”. Marisa Roth cercava di sensibilizzare gli utenti anche su tematiche inerenti alla salute.

Su TikTok aveva raccontato la sua battaglia vinta contro il tumore al colon e l’importanza di fare prevenzione

Lei stessa, infatti, ha raccontato più volte della sua battaglia vinta contro un tumore al colon e sull’importanza di fare prevenzione. Il suo ultimo post risale all’inizio del mese e parlava di Tom Sandoval e Jojo Siwa nella serie “Special Forces” della Fox… e attualmente ha 3,2 milioni di visualizzazioni. Kyle offriva commenti e analisi esilaranti su molte diverse storie legate alle celebrità.