Morta Suor Paola, la super tifosa della Lazio tra beneficenza e impegno: conquistò la ribalta televisiva

Suor Paola con il patron della Lazio Lotito

Suor Paola è deceduta all’età di 77 anni, era malata da tempo

Addio a Suor Paola. La Lazio piange la scomparsa della tifosissima che aveva conosciuto la ribalta televisiva partecipando a numerose trasmissione tra cui Quelli che il calcio. L’annuncio è arrivato da parte di Guido De Angelis alla serata per ‘Long John’ a Roma. Era malata da tempo.

In tv a Quelli che il calcio con Fabio Fazio e Simona Ventura

Rita D’Auria, per tutti Suor Paola, per la vocazione avuta il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo sulla via di Damasco se ne va all’età di 77 anni. Originaria di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ma trasferitasi a Roma dai vent’anni d’età è stata una figura iconica, non solo per i colori biancocelesti, ma anche per tutte quelle comunità che da sempre hanno avuto e sentito il suo appoggio.

Nota al grande pubblico anche grazie alla partecipazione alla trasmissione ‘Quelli che il calcio‘, condotta da Fabio Fazio prima, e Simona Ventura poi, si è spesa nel convento appartenente alla congregazione delle Suore Scolastiche francescane di Cristo Re.

Tra iniziative benefiche con la sua So.Spe e gli aneddoti legati al mondo della Lazio e ai suoi calciatori, è stata per anni una figura di riferimento per il suo impegno verso i giovani, i detenuti oltre che verso le persone vittime di violenza e povertà. Attenta ai giovani, ai detenuti e alle persone vittime di violenza e povertà, ha fondato insieme ad un gruppo di volontari, l’associazione ‘So.spe’ (Solidarietà e speranza) a Roma.

A destra Suor Paola durante un collegamento con Fabio Fazio

Le iniziative benefiche con la So.Spe

Suor Paola “è la ‘nonna’ di tutti i piccoli ospiti con tenacia, forza, fiducia e sacrificio ha voluto e creato l’Associazione e tuttora la dirigeva confidando ogni giorno nella Provvidenza e nell’aiuto della Madonna di Lourdes a cui è molto devota”, si legge nel sito dell’associazione. Da sempre collegata al mondo biancoceleste, suor Paola ha organizzato numerose iniziative di solidarietà coinvolgendo spesso i giocatori della squadra. “Riposa in pace suor Paola , grazie di tutto. Sei stata una donna speciale” – cosi’, su X, il giornalista e tifoso della Lazio Ilario Di Giovambattista.