Morto Shifty Shellshock, il cantante dei Crazy Town trovato privo di vita in casa

È morto all’età di 49 anni Shifty Shellshock, il cantante dei Crazy Town. Shellshock, il cui nome di battesimo era Seth Binzer, è morto il 24 giugno, secondo il medico legale di Los Angeles.

Shifty Shellshock trovato morto, aveva 49 anni

Il cantante è stato trovato privo di vita a casa sua, ma al momento non è stata resa nota la causa della morte. Nato nel 1974, Binzer è cresciuto nel mondo della musica. Il padre, Rollin Binzer, ha diretto il film-concerto del 1973 Ladies And Gentlemen: The Rolling Stones e ha disegnato copertine di album per Chess Records; mentre sua madre, Leslie Brooks, era una modella.

Fu l’album Licensed to Ill dei Beastie Boys a spingerlo verso il rap. Formò i Crazy Town dopo aver incontrato Bret “Epic” Mazur durante una sessione di registrazione all’inizio degli anni ’90. Shellshock è diventato famoso nei primi anni 2000 con Crazy Town , il cui più grande successo è stato “Butterfly“, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche musicali di tutto il mondo, inclusa la Billboard Hot 100.

Il cantante dei Crazy Town alla ribalta mondiale con Butterfly

La band pubblicò un album successivo nel 2002, ma si sciolse subito dopo. I Crazy Town si sono riformati nel 2007 e hanno pubblicato il loro terzo album, The Brimstone Sluggers, nel 2015. Binzer aveva parlato apertamente dei suoi problemi con l’abuso di sostanze. È apparso in Celebrity Rehab With Dr. Drew di VH1 nel 2008 e in Sober House di VH1 dal 2009 al 2010.